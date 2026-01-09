9 de enero de 2026
ECONOMIA CONTRAIDA
Modelo Javier Milei: ganadores concentrados, ajuste social y un país partido en dos
Un informe del CESO (Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz) revela que, a dos años de gestión libertaria, la estabilidad macro convive con caída del empleo, pérdida de ingresos y un ajuste que recae sobre jubilados, trabajadores y provincias.
A dos años del inicio del gobierno de Javier Milei, el balance económico muestra un patrón cada vez más consolidado de ganadores y perdedores. Según el último Informe de Coyuntura del CESO, la desaceleración inflacionaria no se tradujo en una recuperación generalizada, sino en una redistribución regresiva del ingreso que favoreció a grandes empresas, sectores exportadores y servicios regulados, en detrimento del mercado interno y del trabajo.
El estudio advierte que los sectores primarios exportadores lideran el crecimiento. Entre 2024 y 2025, la agricultura creció 17,1% y la minería 16,1%, impulsadas por mejores condiciones climáticas, beneficios impositivos y marcos regulatorios favorables como el RIGI. Sin embargo, este desempeño contrasta con el derrumbe de las actividades trabajo-intensivas orientadas al consumo local.
La construcción cayó 15,8%, la industria manufacturera 10,3% y el comercio 6,1% en comparación con el período previo. El freno casi total de la obra pública, la apertura importadora y la apreciación cambiaria aparecen como factores centrales del deterioro productivo, profundizando la recesión en vastas regiones del país.
El impacto se refleja con fuerza en el mercado laboral. Entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025 se perdieron más de 96.000 empleos registrados en la construcción y la industria. Buenos Aires, CABA, Córdoba y Santa Fe encabezaron las caídas, mientras que el leve crecimiento de Neuquén quedó atado al auge energético. La contracara fue un aumento de unos 300.000 trabajadores informales, consolidando un proceso de precarización y “uberización” del empleo.
En materia de ingresos, el ajuste tuvo claros perdedores. Los salarios públicos acumulan una caída real del 14%, mientras que los jubilados que cobran la mínima perdieron alrededor del 8% de su poder adquisitivo, afectados por el congelamiento del bono previsional. Para el CESO, estos sectores se transformaron en la principal variable de ajuste fiscal.
El informe también señala una profunda recomposición de precios relativos. Entre 2023 y 2025, los mayores aumentos reales se registraron en vivienda y servicios públicos (+71%), educación (+47%) y comunicación (+34%). En cambio, alimentos, indumentaria y bienes del hogar quedaron rezagados, reflejando la debilidad del consumo masivo y la presión de las importaciones.
Mientras la economía real se contraía, el frente financiero mostró una dinámica opuesta. El Merval duplicó su valor en dólares y el riesgo país cayó de casi 2.000 a alrededor de 570 puntos. No obstante, el CESO advierte que esta mejora financiera no se tradujo en inversión productiva: 2025 cerró con una salida neta de Inversión Extranjera Directa, un hecho inédito en la serie histórica.
El capítulo fiscal completa el cuadro. El ajuste se concentró en la obra pública (-79,7%), las transferencias a provincias (-64%), los subsidios (-54%) y las universidades (-40%). Las prestaciones sociales explicaron más de una cuarta parte del esfuerzo fiscal, con jubilados y pensionados como principales aportantes. Lejos de revertirse, el Presupuesto 2026 anticipa la continuidad de este sendero, consolidando un modelo que estabiliza variables macroeconómicas al costo de profundizar las desigualdades sociales y productivas.