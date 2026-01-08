8 de enero de 2026
EL TURISMO EN RIESGO
Intendente irritado por el corte total del tren a su distrito: “Fue una decisión manu militari”
Julio Zamora, de Tigre, cuestionó la suspensión por dos meses del servicio ferroviario desde Retiro. “Va a afectar al turismo. No nos consultaron, no podemos ni siquiera proponer soluciones”, se lamentó.
El intendente de Tigre, Julio Zamora, cuestionó hoy la decisión del gobierno nacional de cortar totalmente el servicio ferroviario desde Retiro hacia su distrito en los dos meses de la temporada de verano, sosteniendo que afectará al turismo y que no se consideró tomar medidas alternativas.
“Fue una decisión manu militari”, dijo Zamora, irritado, durante una entrevista con Radio Provincia. “Semanas antes de este parate tuve comunicación con el secretario de Transporte. Dijo que se iba a hacer un refuerzo con el transporte automotor. Desde ese día no tuve más comunicación ni respuestas.”
El jefe comunal dijo que el gobierno de Javier Milei podría haber tomado medidas que permitieran mantener funcionando particalmente el servicio del ferrocarril Mitre que va de Retiro a Tigre, en lugar de paralizarlo en forma total.
“El cuestionamiento tiene que ver con la modalidad de cerrar totalmente una red ferroviaria, en lugar de hacerlo por tramos. Comúnmente lo que se hace es arreglar la vía por secciones. Se tarda un poco más, pero el tren sigue funcionando”, dijo Zamora.
El alcalde enfatizó que Tigre recibe mucho turismo de cercanía, especialmente en los meses veraniegos. “En enero y febrero vienen más de 100.000 personas por semana”, dijo.
“Esto fue una decisión inconsulta. No dieron participación a los afectados ni al municipio. Fue una decisión manu militari”, deploró Zamora.