Intendente irritado por el corte total del tren a su distrito: “Fue una decisión manu militari”

Julio Zamora, de Tigre, cuestionó la suspensión por dos meses del servicio ferroviario desde Retiro. “Va a afectar al turismo. No nos consultaron, no podemos ni siquiera proponer soluciones”, se lamentó.

