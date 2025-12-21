Protesta sin furia: el nuevo tono de la calle digital

El clima de la conversación pública en redes sociales mostró durante 2025 una moderación de las tensiones y una reorganización del humor social. De acuerdo con un informe de Monitor Digital, la negatividad dejó de ocupar el centro del debate online y comenzó a dar lugar a un escenario más equilibrado, aunque todavía con predominio de sentimientos críticos.





Según el relevamiento, el año comenzó con altos niveles de tensión social y política, aunque sin los picos registrados a comienzos de 2024. Durante febrero, la negatividad volvió a ganar terreno, pero a partir de abril se empezó a observar un cambio sostenido en el tono de la conversación, tendencia que se consolidó en los meses de julio y agosto y se mantuvo hasta el cierre del año.

El informe destaca que la bronca perdió protagonismo como forma dominante de expresión y fue reemplazada por registros menos confrontativos. La negatividad no desapareció, pero se expresó de manera más interna y menos orientada al ataque directo, lo que sugiere una estabilización del clima emocional en las plataformas digitales.

Otro de los ejes analizados fue la protesta social, que continuó ocupando un lugar central en la agenda digital y mediática, aunque con menor intensidad emocional. Según Monitor Digital, el reclamo se volvió más rutinizado y perdió contundencia en términos de confrontación, aun cuando siguió siendo un tema recurrente en el debate público.

En términos cuantitativos, el estudio muestra una baja generalizada de los sentimientos negativos entre 2023 y 2025. El odio registró una caída del 3,4%, mientras que el enojo y la indignación retrocedieron un 1,8% cada uno. También se observaron descensos en la tristeza y la culpa, lo que refuerza la idea de un cierre de año con un clima digital menos hostil que en períodos anteriores.