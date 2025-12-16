Una exdiputada será la nueva presidenta del consorcio del Puerto La Plata
Tras finalizar su mandato en la Cámara baja, una dirigente cercana a Mario Secco será la encargada de reemplazar a José María Lojo en la presidencia del consorcio portuario platense
Compartir
Luego del recambio de diputados y senadores en la Legislatura bonaerense, en el peronismo comenzó una nueva disputa relacionada a los cargos en algunos consorcios portuarios importantes de la provincia de Buenos Aires. En los últimos días se oficializó la renuncia de José María Lojo al consorcio del Puerto La Plata, por lo cual el cargo de presidente quedaba vacante.
Una de las primeras en asumir fue Mónica Litza, quien terminó su mandato en la Cámara de Diputados de la Nación para asumir como presidenta del consorcio del Puerto Dock Sud, en reemplazo de Carla Monrabal.
También debieron designar un reemplazo de Jimena López en el Puerto Quequén, ya que asumió una banca en el Congreso de la Nación luego de ocupar el segundo lugar de la lista de Fuerza Patria en las elecciones legislativas del 26 de octubre.
Ese lugar quedó para Mariano Daniel Carrillo, quien será presidente de manera interina tras un pedido del gobernador Axel Kicillof. Se trata de un representante de UATRE con línea directa José Voytenco. Además es la pareja de la exdiputada provincial, Natalia Sánchez Jaúregui.
Finalmente, tras la salida de José María Lojo del Puerto La Plata, confirmaron que la sucesora será nada más y nada menos que Susana González. La dirigente cercana a Mario Secco finalizó su mandato como diputada bonaerense por la Tercera sección electoral y asumirá el cargo de presidenta del consorcio portuario en la capital bonaerense.
La dirigente de Ensenada fue electa en 2017 con la boleta de Unidad Ciudadana por la Tercera sección electoral que encabezó María Laura Ramírez. La dirigente del Frente Grande fue reelecta en 2021 bajo el sello del Frente de Todos. En dicha ocasión ocupó el segundo lugar de la lista que encabezó el exintendente de Almirante Brown y actual diputado bonaerense, Mariano Cascallares.
Susana González es abogada recibida de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y también tuvo un paso por la secretaría de Seguridad del municipio de Ensenada antes de su desembarco en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. La dirigente responde directamente a Mario Secco, uno de los intendentes más cercanos al gobernador bonaerense Axel Kicillof.
Si bien todavía resta la confirmación oficial, es un hecho que Susana González tendrá una nueva responsabilidad en su vida política. Será la reemplazante de José María Lojo en la presidencia del consorcio del Puerto La Plata.
Todavía resta saber qué pasará en el consorcio del Puerto de Mar del Plata, donde deberán buscar un reemplazo de Marcos Gutierrez. Si bien no hay nada confirmado, el que pica en punta para ocupar ese cargo es Gustavo Pulti, quien abandonó su banca en la Cámara de Diputados para sumir como concejal de su ciudad.