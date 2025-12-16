Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de diciembre de 2025 ENCUENTROS

Rumbo al 2027: Kicillof teje lazos con las provincias y visita a Insfran en Formosa

El gobernador bonaerense saldrá nuevamente a la ruta para tejer lazos con dirigentes del peronismo de otras provincias y construir su camino presidencial

