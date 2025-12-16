16 de diciembre de 2025
ENCUENTROS
Rumbo al 2027: Kicillof teje lazos con las provincias y visita a Insfran en Formosa
El gobernador bonaerense saldrá nuevamente a la ruta para tejer lazos con dirigentes del peronismo de otras provincias y construir su camino presidencial
Se acercan las fiestas de fin de año, pero el gobernador Axel Kicillof no detiene su marcha y continúa tanto con su gestión como con su deseo de ser una opción potable en el peronismo para candidatearse en 2027. Tras mantener un encuentro con intendentes del Conurbano alineados al Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y encabezar un acto en la escuela Juan Vucetich, el mandatario vuelve a salir a la ruta para visitar una provincia del norte argentino.
Tras varios meses sin visitar a gobernadores, el mandatario de la provincia de Buenos Aires se dirigirá a la provincia de Formosa para reunirse con uno de los mandatarios provinciales con mayor trayectoria en el peronismo, Gildo Insfrán. En medio de tensiones con el kirchnerismo en la Provincia, y con una posible elección del PJ bonaerense en el horizonte, Kicillof tendrá una foto con un dirigente de peso del justicialismo nacional.
No será el primer encuentro que Kicillof tenga con otros gobernadores durante su segunda gestión como mandatario bonaerense. Ya mantuvo encuentros con su par de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, de Chubut, Ignacio Torres, de La Pampa, Sergio Ziliotto, y de La Rioja, Ricardo Quintela. Algunos de los encuentros fueron para fortalecer lazos, otros para brindar ayuda a otras provincias con patrulleros y ambulancias.
Con este encuentro entre gobernadores, crecen las especulaciones con una posible candidatura presidencial de Axel Kicillof en 2027 para diputar con La Libertad Avanza el sillón de Rivadavia. Mientras tanto, los dirigentes nucleados en el Movimiento Derecho a Futuro comenzaron a moverse para que el reciente espacio del Gobernador tenga un tinte más federal.
El pasado fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires hubo un importante plenario de La Patria es el Otro, organización fundada por el ministro de Desarrollo bonaerense Andrés Larroque, que también contó con la presencia de otros ministros de Kicillof como lo son Augusto Costa (Producción) y Walter Correa (Trabajo). Del encuentro lograron la siguiente consigna: “Ni para atrás ni para la derecha. Derecho al futuro todos con Axel”, según sentenció un ministro que estuvo presente en el encuentro.
Por su parte, también realizaron el lanzamiento del espacio político del Gobernador en la provincia de Jujuy. El MDF realizó una jornada militante con la presencia de la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Estela Díaz, para continuar reforzando la pata federal al espacio del mandatario.
Otro dirigente que agita el clamor por Axel candidato a presidente es el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco. El mano derecha de Kicillof también encabezó un plenario militante del Frente Popular Patria y Futuro en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires.
Ante una masiva cantidad de militantes, el ministro de gobierno sostuvo que “junto a muchas fuerzas provinciales y respetando las tradiciones y particularidades de cada lugar, tenemos la obligación de construir un proyecto nacional. La experiencia de gestión en la provincia de Buenos Aires nos aporta líneas de acción concretas para discutir el programa que debemos impulsar a nivel nacional. Tenemos que salir a construir una alternativa del campo popular para toda la Argentina”.