20 de marzo de 2026
SACUDON INTERNO
La grieta Karina - Caputo se ensancha: el caso Adorni como nuevo combustible
La guerra fría entre el asesor presidencial, Santiago Caputo y la secretaria general, Karina Milei, alcanzó un nuevo pico de tensión. La polémica por los gastos de Manuel Adorni sirvió de munición: filtraciones internas, reuniones de urgencia y un Milei que oficia por ahora de árbitro, pero que ya mandó un mensaje claro a su tropa
La verdadera batalla por el poder dentro del gobierno de Javier Milei no se da en los despachos de Economía ni en las negociaciones con el FMI. Se da, desde hace meses y con intensidad creciente, entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el principal asesor estratégico del Presidente, Santiago Caputo en los pasillos de Balcarce 50.
El caso Adorni, con sus gastos en jet privado, el viaje en Tango 01 de su esposa y una casa no declarada en el country Indio Cuá, no es el origen del conflicto, sino una gota más de un vaso que está casi lleno. ya venía colmado. La pulseada entre Karina y Caputo se arrastra desde la campaña presidencial, se agravó tras las legislativas de 2025 y alcanzó niveles de confrontación abierta en los últimos meses. Karina busca consolidar su rol como guardiana del día a día de la gestión y del acceso directo al Presidente; Caputo, por su parte, mantiene el control de la estrategia comunicacional, la inteligencia (SIDE) y varias de las “cajas” informales que mueven hilos en el oficialismo. Cada intento de uno por recortar terreno al otro genera una reacción en cadena.
En este tablero, Manuel Adorni, hombre de absoluta confianza de Karina, impulsado por ella al cargo de jefe de Gabinete, se convirtió en el blanco perfecto para quienes quieren golpear al karinismo sin confrontar directamente con la hermana del Presidente.
El escándalo estalló con el video del vuelo privado a Punta del Este durante el feriado de Carnaval, seguido por la revelación de que su esposa viajó en el Tango 01 durante la gira neoyorquina de “Argentina Week”, y rematado con la denuncia de Marcela Pagano por una propiedad de entre 150.000 y 250.000 dólares en el exclusivo country Indio Cuá Golf Club, no declarada en su juramento ante la Oficina Anticorrupción.
Adorni salió a defenderse: pagó el jet con fondos familiares, el viaje de su esposa no generó gasto público, el country es “de clase media”. Javier Milei lo respaldó con dureza en redes contra los medios que amplificaron la historia. Pero lo que realmente incendió la interna no fueron los hechos en sí, sino el origen de las filtraciones.
Fuentes muy cercanas al karinismo aseguran que el video del vuelo privado salió de la órbita de la ANAC, área bajo fuerte influencia de Caputo, y que la información sobre la casa del country también circuló primero por canales controlados por el asesor.
Adorni mismo dejó caer en off que “el material salió de adentro” y “está en manos de los nuestros”. En el entorno de Karina interpretaron el episodio como un carpetazo explícito: usar un error de Adorni para debilitar su figura y, por extensión, el poder que ella ejerce a través de él.
Hubo una cumbre de emergencia en la Rosada con Karina, Adorni y Caputo. Se acordó no avanzar formalmente contra el asesor ni tocarle la SIDE por ahora, pero el daño está hecho. “Karina ya no confía en Caputo ni un centímetro más”, resume un funcionario de máxima cercanía a la secretaria general.
Del otro lado, en el círculo de Caputo se escucha que “Adorni se expuso solo” y que “si no sabe manejar la exposición, no puede ser jefe de Gabinete”.
Milei, fiel a su estilo, actúa de árbitro: defiende públicamente a Adorni porque lo necesita como escudo comunicacional y porque no quiere darle una victoria simbólica a la oposición, pero tampoco está dispuesto a perder al cerebro detrás de su narrativa política y electoral. El Presidente repite en privado que “no va a dejar que nadie se coma al otro”, pero la tensión ya es estructural.