Volver | La Tecla Buenos Aires 20 de marzo de 2026 SACUDON INTERNO

La grieta Karina - Caputo se ensancha: el caso Adorni como nuevo combustible

La guerra fría entre el asesor presidencial, Santiago Caputo y la secretaria general, Karina Milei, alcanzó un nuevo pico de tensión. La polémica por los gastos de Manuel Adorni sirvió de munición: filtraciones internas, reuniones de urgencia y un Milei que oficia por ahora de árbitro, pero que ya mandó un mensaje claro a su tropa

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