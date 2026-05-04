Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de mayo de 2026 CUANTO CUESTA EL BOLETO

Colectivos en Provincia suben 11% con recargo por combustible y superan a CABA

La Provincia de Buenos Aires dispuso un aumento del 11% en los colectivos, por encima del 5,4% aplicado en CABA. El ajuste combina actualización por inflación y un recargo por combustible, que subió más de 23% en los últimos meses y presiona sobre los costos.

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