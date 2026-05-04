4 de mayo de 2026
CUANTO CUESTA EL BOLETO
Colectivos en Provincia suben 11% con recargo por combustible y superan a CABA
La Provincia de Buenos Aires dispuso un aumento del 11% en los colectivos, por encima del 5,4% aplicado en CABA. El ajuste combina actualización por inflación y un recargo por combustible, que subió más de 23% en los últimos meses y presiona sobre los costos.
El gobierno bonaerense autorizó un nuevo incremento en las tarifas de colectivos. Al ajuste previsto de 5,4% le agregó un recargo para compensar la suba del combustible, por lo que desde hoy los boletos aumentan un 11%.
Desde el Ministerio de Transporte provincial precisaron que el alza alcanza a las líneas provinciales (200 a 499) y municipales (desde la 500) del conurbano. Según explicaron, el esquema vigente combina subas mensuales del 2% más inflación desde marzo de 2025, con ajustes extraordinarios. En este caso, el adicional responde al encarecimiento del combustible —superior al 23% entre noviembre y abril—, que representa cerca del 20% de los costos del sistema.
Con este aumento, el boleto mínimo en los servicios urbanos provinciales del Gran Buenos Aires pasa a $968,57, y a $1937,14 para quienes no tengan la tarjeta SUBE registrada. Los nuevos valores quedan así: hasta 3 km, $968,57; de 3 a 6 km, $1089,64; de 6 a 12 km, $1210,71; de 12 a 27 km, $1452,85; y más de 27 km, $1708,07.
En el Gran La Plata, el boleto mínimo sube de $948,91 a $1054,87, y sin SUBE registrada asciende a $2109,70. El resto de las tarifas queda en $1162,91 (3 a 6 km), $1298,20 (6 a 12 km), $1556,88 (12 a 27 km) y $1811,26 (más de 27 km).
Por su parte, la Ciudad de Buenos Aires aplicó desde el 1 de mayo un incremento del 5,4% en colectivos, subte y peajes. El boleto mínimo de colectivo se ubica ahora en $753,74 y el pasaje de subte en $1490. En las 28 líneas que operan en territorio porteño, las tarifas quedaron en $753,74 (hasta 3 km), $837,52 (3 a 6 km), $902,04 (6 a 12 km) y $966,61 (12 a 27 km).
Desde el gobierno porteño señalaron que la actualización busca reducir el atraso tarifario y sostener el sistema, que actualmente cubre alrededor del 70% de los subsidios. También destacaron que el ajuste es necesario para financiar tareas de mantenimiento y mejorar la seguridad vial.