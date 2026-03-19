Massa tiene un nombre para el 2027 y piensa un plan de unidad para derrotar a Milei

Mientras el kicillofismo y el kirchnerismo se trenzan en una batalla interminable,busca una salida para vencer a Javier Milei en el 2027 con todos los sectores adentro que incluso hoy no están en Fuerza Patria. Asimismo, trascendió el nombre que le gusta para que pelee por la Gobernación bonaerense mientras prepara su próxima jugada de cara a la reforma electoral.El líder delse mantiene más que activo con diferentes reuniones tanto con dirigentes del la coalición que integra como con otros que están por afuera. En los encuentros repasa la situación que atraviesa el país, evalúa el momento del Presidente y mira con atención lo que sucede en la provincia de Buenos Aires.Según pudo conocer, Massa recibió a intendentes bonaerenses de distintos campamentos con la idea de conocer de primera mano lo que acontece en el territorio. Los jefes comunales le expresaron una preocupación por el aumento de la demanda de subsidios al municipio para pagar deudas contraídas por las familias. Por supuesto, el ajuste de Nación y el impacto en la coparticipación es otro de los elementos de peso que hunden a los distritos., es la lectura que comparte el tigrense en las reuniones que posee. Si bien valora la gestión de Axel Kicillof, se pregunta si “la gente realmente entiende la situación” de asfixia de Nación a PBA y considera que el Gobernador “debe reforzar la idea todos los días de lo que le debe el gobierno nacional”.Sin embargo, considera que la situacióny desliza que. En esa línea, asegura que esa herramienta para pedir financiamiento “sirve para aguantar, pero después con el tiempo van a estar ajustados”.En esa caracterización, Massa sostiene que. El fundamento que encuentra para eso es que es “producto de la interna y que no sostiene la iniciativa” por lo que es “el problema más serio que tiene”.De todos modos, entre las conversaciones que suele tener les advierte a los más cercano que. Es que a la hora de traducir en votos para una expresión peronista afirma que todavía permea la batalla cultural sumado a problema de atomización y discusión de liderazgo en el justicialismo. A su vez, remarca que “no hay rebeldías rupturistas” por lo que apuesta fuerte a un entendimiento de todos los sectores.En cuanto a la reforma electoral, ya es conocida su postura contraria a la ry algo que le trasladó a Kicillof en diferentes oportunidades. No obstante, en cuanto al desdoblamiento y las primarias posee un balance critico de los resultados que arrojó en 2025, que se coronó con una derrota.Sergio Massa junto a Juan Andreotti, comenta Massa al tiempo que expresa que “las PASO no es un remedio per se”. Entonces, sobre cómo contener a las diferentes expresiones remarca queAsimismo, recuerda lo que sucedió con Juntos por el Cambio tras la derrota deante Patricia Bullirch. Una interna que dejó heridas que no suturaron y luego fue imposible juntar a las partes.Sobre el resto de los sectores justicialistas que no están en Fuerza Patria, plantea que “tienen que venir al peronismo a ganarse un lugar”. Para eso, remarca quey evitar la cacería de brujas en un proceso de debate. Pide. “No es solamente la nostalgia para enfrentar a Milei”, repite.Ante quienes lo frecuentan, Massa les reitera que no tiene intenciones de pelear por la gobernación bonaerense. Incluso, recuerda a todos con los que habla que siempre mantuvo la misma postura ante esta posibilidad. Pero, deja la puerta abierta para volver a serPara el sillón de Dardo Rocha tiene a un favorito y es el intendente de San Fernando, J. Se trata de una figura joven y que empuja el proceso de renovación dirigencial en el massismo. De esta manera, hay que sumar a otro jefe comunal a la lista de quienes podrían pelear por la sucesión de Kicillof.Massa continúa con sus reuniones y si bien espera avances con la reforma electoral, cree que es momento de primero debatir cuestiones que afectan al cotidiano de la sociedad. “, sentencia y pide a su tropa acelerar temas de interés en la provincia de Buenos Aires.