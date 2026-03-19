Massa tiene un nombre para el 2027 y piensa un plan de unidad para derrotar a Milei

Mientras el kicillofismo y el kirchnerismo se trenzan en una batalla interminable, Sergio Massa
busca una salida para vencer a Javier Milei en el 2027 con todos los sectores adentro que incluso hoy no están en Fuerza Patria. Asimismo, trascendió el nombre que le gusta para que pelee por la Gobernación bonaerense mientras prepara su próxima jugada de cara a la reforma electoral.
El líder del Frente Renovador
se mantiene más que activo con diferentes reuniones tanto con dirigentes del la coalición que integra como con otros que están por afuera. En los encuentros repasa la situación que atraviesa el país, evalúa el momento del Presidente y mira con atención lo que sucede en la provincia de Buenos Aires.
Según pudo conocer La Tecla
, Massa recibió a intendentes bonaerenses de distintos campamentos con la idea de conocer de primera mano lo que acontece en el territorio. Los jefes comunales le expresaron una preocupación por el aumento de la demanda de subsidios al municipio para pagar deudas contraídas por las familias. Por supuesto, el ajuste de Nación y el impacto en la coparticipación es otro de los elementos de peso que hunden a los distritos.“La Provincia es víctima de la doble tenaza del modelo de Milei”
, es la lectura que comparte el tigrense en las reuniones que posee. Si bien valora la gestión de Axel Kicillof, se pregunta si “la gente realmente entiende la situación” de asfixia de Nación a PBA y considera que el Gobernador “debe reforzar la idea todos los días de lo que le debe el gobierno nacional”.
Sin embargo, considera que la situación “genera desgaste a su gestión”
y desliza que el endeudamiento que solicitó a la Legislatura y fue aprobado “no resuelve el problema”
. En esa línea, asegura que esa herramienta para pedir financiamiento “sirve para aguantar, pero después con el tiempo van a estar ajustados”.
En esa caracterización, Massa sostiene que “Milei se encuentra en un momento más que complejo y que está disociado de la conversación pública”
. El fundamento que encuentra para eso es que es “producto de la interna y que no sostiene la iniciativa” por lo que es “el problema más serio que tiene”.
De todos modos, entre las conversaciones que suele tener les advierte a los más cercano que “el antiperonismo es el movimiento popular más grande del país”
. Es que a la hora de traducir en votos para una expresión peronista afirma que todavía permea la batalla cultural sumado a problema de atomización y discusión de liderazgo en el justicialismo. A su vez, remarca que “no hay rebeldías rupturistas” por lo que apuesta fuerte a un entendimiento de todos los sectores.
En cuanto a la reforma electoral, ya es conocida su postura contraria a la reelección indefinida
y algo que le trasladó a Kicillof en diferentes oportunidades. No obstante, en cuanto al desdoblamiento y las primarias posee un balance critico de los resultados que arrojó en 2025, que se coronó con una derrota. Sergio Massa junto a Juan Andreotti“Si acomodas el reglamento a tu conveniencia te estrolas”
, comenta Massa al tiempo que expresa que “las PASO no es un remedio per se”. Entonces, sobre cómo contener a las diferentes expresiones remarca que “se puede escribir lo que se quiera en la ley, pero lo más importante es que se entiendan que juegan un partido que se tiene un resultado deseado si todos cumplen las reglas”
.
Asimismo, recuerda lo que sucedió con Juntos por el Cambio tras la derrota de Horacio Rodríguez Larreta
ante Patricia Bullirch. Una interna que dejó heridas que no suturaron y luego fue imposible juntar a las partes.
Sobre el resto de los sectores justicialistas que no están en Fuerza Patria, plantea que “tienen que venir al peronismo a ganarse un lugar”. Para eso, remarca que “hay que guardar los rifles sanitarios”
y evitar la cacería de brujas en un proceso de debate. Pide fijar reglas claras, trazar una linea donde el pasado quedé atrás y mirar hacia adelante
. “No es solamente la nostalgia para enfrentar a Milei”, repite.
Ante quienes lo frecuentan, Massa les reitera que no tiene intenciones de pelear por la gobernación bonaerense. Incluso, recuerda a todos con los que habla que siempre mantuvo la misma postura ante esta posibilidad. Pero, deja la puerta abierta para volver a ser candidato a presidente “en algún momento”
.
Para el sillón de Dardo Rocha tiene a un favorito y es el intendente de San Fernando, Juan Andreotti
. Se trata de una figura joven y que empuja el proceso de renovación dirigencial en el massismo. De esta manera, hay que sumar a otro jefe comunal a la lista de quienes podrían pelear por la sucesión de Kicillof.
Massa continúa con sus reuniones y si bien espera avances con la reforma electoral, cree que es momento de primero debatir cuestiones que afectan al cotidiano de la sociedad. “Si la gente ve pa discusión nuestra y no la de ellos nos va matar a todos”
, sentencia y pide a su tropa acelerar temas de interés en la provincia de Buenos Aires.