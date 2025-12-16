Hoja de ruta de 2026 hacia el “Axel 2027”

Los objetivos de la gestión y el armado político del gobernador bonaerense, que busca instalar al Movimiento Derecho al Futuro en todo el país. Cómo desprenderse de Cristina sin romper el peronismo
Compartir
La embarcación navega en una sola dirección y la hoja de ruta debe encontrar en 2026 una velocidad constante, sin contratiempos, que le permita llegar a 2027 en condiciones óptimas para pelear por el título de una carrera larga y llena de obstáculos, externos e internos. La gestión es la vela de proa y tendrá en el trayecto algunos remiendos.; el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) la vela mayor, y es fundamental que se llene de viento federal para llegar. Una hoja de ruta se diseña con visión, estrategia, objetivos, cronograma, reparto de tareas y asignación de recursos. Contar con un permiso de endeudamiento que le facilite navegar dos años, le permitirá a Kicillof concentrarse en las otras tareas del capitán. La confrontación constante con Javier Milei es parte de la estrategia: el Presidente necesita un rival que le pueda disputar poder desde las antípodas ideológicas, el bonaerense precisa ser ese rival. En la Casa Rosada comienzan a comprenderlo y desvían el foco puesto en Cristina Kirchner, en la Gobernación desde hace tiempo buscan esa especie de rivalidad acordada.
“La guita no alcanza. La perspectiva para el año que viene es igual o peor. Cada vez más gente se cae, se duplican los Rappi y los Uber, pero sube la oferta frente a una demanda que disminuye. En ese escenario nosotros debemos seguir actuando, conteniendo. Quisiéramos hacer algo más con las empresas para que no cierren y, aunque es muy difícil, lo vamos a intentar siempre. Va a ser un año que va a requerir asistencia a los municipios también, además de que vamos a sostener los pilares de la gestión”, comentó a La Tecla un ministro sobre cómo el Ejecutivo provincial permanecerá en la postura de diferenciarse lo más posible del esquema liberal. Están convencidos de que el fenómeno Milei se desplomará frente a la opinión pública a medida que se mantenga el proceso recesivo.
Kicillof necesita mostrar más gestión. Es clave el plan de obra pública, ralentizado en los últimos dos años. Buscará darle vigor a través de empréstitos de organismos multilaterales, que Nación amenaza frenar. Confirman cerca del Gobernador que entre los pilares están el plan de infraestructura, con 15 obras emblemáticas; potenciar la asistencia social, con una demanda en crecimiento; continuar desde el ministerio de Salud con la política asistencialista, además de la incorporación de profesionales para descomprimir los hospitales. Seguridad y Educación son párrafos aparte. Hay preocupación porque “la cosa se pica cada vez más”, y aunque responsabilizan en buena medida a la situación económica no dejan de reconocer la responsabilidad que le compete al Gobierno sobre la seguridad. Advierten, además, un crecimiento importante de los conflictos interbarriales y de la violencia intrafamiliar. La primera carta fuerte para el Gobernador y el ministro Javier Alonso es el Operativo Sol, lanzado esta semana. Un problema grave de inseguridad en zonas turísticas significaría una tormenta justo en el momento de imprimirle velocidad a la nave.
Si bien no se informó sobre el monto destinado ni la cantidad de vehículos a comprar, la administración bonaerense hará una inversión importante en patrulleros y armamento. También se incorporarán más efectivos en la búsqueda de reforzar las zonas calientes, sobre todo del Conurbano. “Tenemos que fortalecer la seguridad”, afirmó un alto funcionario, mientras recordaba que la Provincia en ningún momento cerró la inscripción de aspirantes a la Policía. Es un trabajo en conjunto con los municipios, que en muchos casos después dispara protestas de los jefes comunales del interior porque quieren que los chicos de sus pueblos vuelvan al distrito y son enviados al Gran Buenos Aires. Esa política no cambiará; para la zona más poblada parece nunca alcanzar mientras el narcotráfico se extiende inexorablemente.
Con la llegada de Flavia Terigi a la Dirección General de Cultura y Educación hay un cambio de gestión pero no del rumbo trazado por Alberto Sileoni. Si bien la nueva ministra le pondrá su impronta, en 2026 se concretará el cambio del plan de estudio de la primaria diseñado por su antecesor. El de las escuelas secundarias ya fue modificado y ahora es el turno de los más chicos. “Los primeros cuatro años los dedicamos a la infraestructura y la puesta en valor de las escuelas y en mejorar los salarios de los docentes; ahora estamos en la etapa de los contenidos”, aseguran en el Gobierno. ¿No habrá más obras? Sí, algunas, más de mantenimiento que de nuevos establecimientos.
La política
“Definitivamente vamos a la construcción federal del MDF. Si querés ser presidente tenés que ir a una construcción nacional”, confió una de las voces más cercanas a Kicillof. “Vamos a construir una fuerza nacional para que nuestro pueblo tenga una alternativa y una esperanza”, lanzó horas después Carlos Bianco en un plenario del Frente Popular Patria y Futuro en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA.
La intención es extender el espacio y tener representación en las 23 provincias. La Ciudad de Buenos Aires es un capítulo aparte y vendrá después. En la primera instancia se buscó reclutar y asociarse a figuras políticas, y si bien el trabajo con intendentes, legisladores, concejales y referentes políticos no se detiene, lo que viene es la construcción por áreas regionales que estén cerca de las demandas de cada lugar. “Debemos tener respuestas y propuestas para las necesidades que se nos planteen desde los diferentes puntos del país”. “Lo que tengamos para decir en el 27 no pueden ser soluciones bonaerenses para los problemas de otra provincia”, sostienen en el kicillofismo, donde están seguros de que las campañas centradas en el etnocentrismo porteño o bonaerense poco tienen para ofrecer en Catamarca, Entre Ríos o Chubut. Un ministro ejemplificó: “Para la provincia de Buenos Aires, desarrollar la vitivinicultura es muy importante, pero no están acá las respuestas a la vitivinicultura de Mendoza”. Y sentenció: “Aprendimos que la gente no se siente identificada cuando a sus problemas se les intenta dar soluciones generadas desde Buenos Aires”. El primer paso del MDF será adquirir entidad regional.
Uno de los objetivos es producir contenidos territoriales, con referentes locales. Encontrarlos es la primera fase y ese trabajo demandará al menos el primer semestre del año. Luego comenzarán a elaborar las distintas propuestas. El Gobernador desembarcará en las provincias a medida que el MDF adquiera identidad. “Axel no puede ser un paracaidista que llega y dice en Córdoba lo mismo que diríamos acá en Buenos Aires”, dijo un dirigente al tanto del armado. Habrá visitas de Kicillof a otras provincias, pero sin tantas fotos con figuras como fue en 2024 (2025 lo insumió la elección bonaerense). También habrá una agenda internacional, pero tampoco será excluyente dentro de la estrategia de posicionamiento.
Dentro de esa sectorización, en el Gobierno admiten que el peronismo debe mejorar el diálogo con sectores como el agrario: “Tenemos que hablar con el campo de qué hacer con la producción agropecuaria, porque no vamos a poder pasar por algunas provincias y no hablar de retenciones. Y no va a alcanzar con decir que en 2015 hicimos una segmentación de las retenciones”. Trabajar con la Mesa de Enlace o las entidades del sector tampoco significa que haya una foto apurada con el presidente de la Sociedad Rural. Tiempo al tiempo.
En la búsqueda de esa construcción más territorial se verá un MDF en movimiento fuera de la provincia de Buenos Aires, que no dejará de ser la locomotora del proyecto. En ese sentido, cada ministro tiene sus responsabilidades. Javier Alonso aceita la relación con las distintas fuerzas de las otras provincias, Javier Rodríguez deberá hacer lo propio con el campo, y Walter Correa es el responsable de hablar con los gremios. En el plano político la construcción descansa en Carlos Bianco, Andrés Larroque, Cristina Álvarez Rodríguez y Gabriel Katopodis, que tejió relaciones cuando ocupó la cartera nacional.
“En un espacio en crecimiento, todos quieren ser los referentes políticos”, alegan desde el entorno del Gobernador. También en ese trabajo están intendentes que dieron el puntapié inicial al MDF como Jorge Ferraresi y Mario Secco, entre otros. El jefe comunal de Avellaneda multiplicó relaciones en su etapa como ministro nacional, el mandamás de Ensenada tiene referentes del Frente Grande en todo el país.
Kicillof, primero, busca ampliar lo propio, “después quien quiera sumarse se sumará”, avisan desde el kicillofismo, donde van más allá: “La construcción que hagamos va a tener que ser amplia, plural y federal. No queremos que nadie quede afuera”. El mensaje tiene como principal destinatario al cristinismo, pero se hace extensivo a expresiones peronistas como por ejemplo la encabezada por Juan Schiaretti en Córdoba. “Todos deben entender que es Milei o no Milei”, repiten en La Plata como un mantra.
La disputa con La Cámpora, y en parte con el Frente Renovador por su estrategia ligada al kirchnerismo y el deseo presidencial siempre presente en Sergio Massa, hacen que la interna bonaerense sea un viento cruzado en la travesía. Esa interna tiene ahora el capítulo del PJ y seguirá expresándose en la Legislatura, además de potenciarse en aquellas comunas que el kirchnerismo aspira a gobernar en dos años. En el entorno del mandatario creen que las distancias de ahora se deberán acortar cuando llegue la hora de las definiciones y se terminarán por reencontrar todas las expresiones peronistas. Para morigerar los alcances de las rencillas, quienes secundan al gobernador anuncian que la construcción que encaran “no es personalista” y que “no se está construyendo Axel 2027”, sino una propuesta de gobierno que confronte con la de Milei y tenga propuestas claras. “Capaz que en 2027 no es el tiempo de Axel, se verá llegado el momento”, enunció uno de sus soldados, pero subrayó que el mandatario “sí o sí será parte determinante del proyecto”.
Algunos juegan más fuerte. “A diferencia de muchos otros, nosotros sabemos a dónde queremos ir y cómo vamos a llegar. Y eso tiene un nombre y se llama Axel Kicillof presidente 2027”, arengó Larroque en un plenario de La Patria es el Otro en CABA. La prioridad es darle volumen nacional al Movimiento Derecho al Futuro, sin pegarse a Cristina, en la búsqueda de una identidad propia que sea el mascarón de proa para disputarle el poder a los libertarios. Si el capitán termina siendo él, mejor, aunque dos años de desgaste en esa construcción pueden hacerlo perder terreno. Por ahora, la hoja de ruta indica que 2026 su embarcación debe marcar el ritmo de una regata larga y de final incierto.
AUTORIDADES DEL PARTIDO Pelea por PJ bonaerense delegada y un camino alejado de Cristina
Máximo Kirchner convocó a una reunión del Partido Justicialista bonaerense para el viernes 19 en Malvinas Argentinas, donde se decidirá la fecha de las elecciones. Históricamente, las internas se han resuelto sin concurrir a las urnas, pero este año son varios los que reclaman una contienda para definir las autoridades del partido. En ese sentido, Axel Kicillof evitará entrar en el fango electoral, aunque el MDF terciará en la disputa. Tampoco el Gobernador se inmiscuirá en el PJ Nacional, que tiene una gestión recién iniciada.
“Al PJ Bonaerense que lo peleen los intendentes. Los vamos a acompañar, pero es una pelea de ellos”, avisaron desde el entorno del Gobernador, pese a que quien está muy interesada en suceder a Máximo Kirchner en la presidencia es Verónica Magario. En rigor, la vicegobernadora ya anunció que en 2027 buscará volver a la intendencia de La Matanza, y en el camino también quiere conducir el PJ, presa que el kirchnerismo de paladar negro promete defender, quizá para la continuidad de Máximo.
En el Ejecutivo aseveran que el control del partido es importante, pero no determinante para el objetivo de Kicillof; por lo tanto, el mandatario evitará quedar enfrascado en una pelea donde considera que tiene más para perder que para ganar, debido a su intención de abrirse a nuevos espacios y no encerrarse.
“Nuestro camino se tiene que separar cada vez más de Cristina, para poder construir algo distinto. Si nos encerramos en esa pelea por el partido volvemos a enchastrarnos en el mismo barro. Necesitamos dejar de pelear con los fantasmas”, sentenció una voz cercana al mandatario. Y aunque no descartó que al final del camino se vuelvan a encontrar, ratificó que el Gobernador se siente cada vez más emancipado.
A un ministro le preguntaron “¿Con Cristina qué hacemos?”. La respuesta estuvo cargada de pólvora: “La dejamos en San José y que la dejen subir a tomar sol a la terraza”. Las cosas están muy lejos de resolverse entre la expresidenta y su exhijo político. En el Ejecutivo lo ratifican al afirmar que el kicillofismo arrancó su camino hace dos años “y cada vez se separan más nuestros caminos. A nosotros ya no nos detiene nada y no preguntamos más ni pedimos más permiso”.
EL FOCO DE INFRAESTRUCTURA Obras estratégicas prioritarias en la provincia de Buenos Aires para 2026
El plan bianual de obras públicas en la Provincia de Buenos Aires será llevado a cabo por el ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. El mismo se ejecutará con trabajos que se encuentran en marcha, y dará inicio a los proyectos que están en circuito, en sus respectivas etapas de contratación y licitación. Además, el Presupuesto 2026 contempla la inversión en infraestructura para avanzar, finalizar e iniciar tareas estructurales con el objetivo de fortalecer la matriz productiva y suplir demandas de la sociedad.
SUPREMA CORTE El momento de ocupar sillas que hace tiempo esperan dueño
“No voy a ser tan estúpido de regalarle eso al que viene, sí o sí voy a proponer los jueces de la Corte”, le dijo Axel Kicillof a un legislador de la oposición en medio de la negociación por el endeudamiento, que incluyó el cubrimiento de vacantes en distintos lugares del Estado. “Los jueces de la Corte se van a trabajar el año que viene sí o sí”, se comprometió el mandatario, quien además habría asumido el compromiso de que uno de ellos lo llevaría el radicalismo. De todos modos, en el inicio del andar de la nueva Legislatura, el Gobernador también medirá cómo juega cada espacio opositor.
Hay cuatro vacantes en el Máximo Tribunal y tanto en el Ejecutivo como en la Legislatura afirman que la intención es que los pliegos lleguen al Senado (Cámara que debe aprobarlos) antes del receso de invierno. “Después del inicio de las sesiones ordinarias (1 de marzo) es uno de los temas a resolver”, afirmó un funcionario, quien reafirmó: “No vamos a irnos del Gobierno sin postular a los miembros de la Corte; después, si salen o no salen, veremos”. Es que la interna del oficialismo y la composición legislativa tampoco hacen fácil cada movimiento.
Si bien la intención es que los pliegos sean enviados en la primera parte del año, también hay una cuestión de tiempos y de agradecimiento que juega. Como publicó La Tecla la semana pasada, la actual presidenta, Hilda Kogan, tendría el deseo de volver a presidir la Suprema Corte dentro de dos años y después retirarse. Pero para que eso suceda los nuevos jueces deberían ser elegidos después del 19 de abril, cuando Kogan entregue el mando a Sergio Torres. Si los nombramientos son antes de esa fecha, quedará última en la fila y podría volver a la presidencia recién en siete años.
Si es el deseo de la magistrada es probable que Kicillof tenga el gesto de esperar hasta después del 19 de abril. Tanto él como todo el MDF están muy agradecidos con Kogan por su desempeño como presidenta de la Junta Electoral. “Si ella se levantaba un día y decía que las elecciones desdobladas no se podían hacer, se terminaba el desdoblamiento”, reconoció un ministro. Y ese reconocimiento se hace extensivo a los otros dos miembros del Tribunal: Torres y Daniel Soria. En el Ejecutivo resaltan que las relaciones son buenas con los tres miembros de la Corte.
REFORMA POLITICA Entre el deseo, la realidad y dos obsesiones contrapuestas
Como todo año no electoral, 2026 sería propicio para avanzar en algunas reformas políticas, pero los proyectos del oficialismo y la oposición son antagónicos y eso, sumado a la atomización y a la necesidad de consensuar con distintos sectores, hará difícil llegar a puntos de encuentro.
En el oficialismo anticipan que buscarán voltear la limitación de dos mandatos para los intendentes y volver a las reelecciones indefinidas. Es el primer objetivo del MDF, además de intentar que las primarias bonaerenses (que este año fueron suspendidas, pero no derogadas) queden desacopladas de las PASO nacionales, con lo cual también sería más fácil desdoblar las elecciones para los gobernadores. Son dos proyectos sin consenso interno: el Frente Renovador hizo una bandera de la limitación de mandatos y La Cámpora aún despotrica contra el desacople electoral.
El peronismo en su conjunto sí coincide en algo: “Boleta única, no”. Pero esa es la primera condición que pondrá La Libertad Avanza sobre la mesa cuando se pretendan discutir cambios electorales. De hecho, insistirán con propuestas en tal sentido desde el inicio del año legislativo. Será otra negociación muy dura para el Gobernador.
GABINETE Cambios en suspenso para un refresh de la gestión
Con Gabriel Katopodis confirmado en Infraestructura y Servicios Públicos, Flavia Terigi recién llegada a Educación y el círculo más cercano inamovible, el runrún sobre cambios en el gabinete sigue resonando. Y los habrá. No será en lo inmediato, pero sí cuando el próximo año comience a desandarse a todo ritmo después de la calma estival. Juega, por supuesto, la interna y se habla de áreas en manos principalmente de La Cámpora o del cristinismo duro. Serían pocas las modificaciones, pero se presentarán como un refresh de la gestión.
Los propios, los que se jugaron el cuero sumándose al MDF, piden lugares. “Hay mucha gente a la que la elección los dejó sin espacios”, aseguraron cerca de Kicillof. Las miradas se posan sobre aquellas áreas donde La Cámpora ha hecho pie, como el Instituto Cultural, al mando de Florencia Saintout. También algún ministerio que podría hacer ruido. Hay quienes afirman que Martín Mena, titular de Justicia, debe dedicar mucho tiempo a la causa de Cristina Fernández y eso podría alejarlo de la cartera. No obstante, nadie se anima a confirmar ingresos y mucho menos egresos. Lo que no se descarta es que algún ministro pueda mudarse de cartera.
ECONOMIA Lidiar con Nación para conseguir los permisos de endeudamiento
El Gobernador consiguió en la Legislatura la aprobación del Presupuesto, la Ley Impositiva y el Endeudamiento. Un aire económico que lo llevaría a no tener sobresaltos, incluso hasta el final de su gestión. El permiso para endeudarse por hasta US$ 3.685 millones incluye endeudamiento para la administración central, AUBASA y Buenos Aires Energía, y la emisión de Letras del Tesoro. Excepto estas últimas, que el Ejecutivo esperaba con ansiedad, el resto necesita el visto bueno del Gobierno nacional, y Javier Milei se muestra duro al respecto.
La guerra dialéctica ya empezó y desde la Casa Rosada avisan que no habrá autorizaciones más allá de las que se utilicen para pagar vencimientos de deuda, que en 2026 son US$ 1.045 millones. Más allá de las advertencias libertarias, en la Provincia confían en que habrá más permisos, y si no los hay puede volverse un boomerang para Milei porque lo que faltarán serán obras de infraestructura. Además, aseguran que no debiera haber trabas para las deudas pedidas por las empresas AUBASA y Buenos Aires Energía.
En el Gobierno bonaerense también aseveran que no es cierto que haya incumplido la Provincia con la Ley de Responsabilidad Fiscal como denuncia Luis Caputo. “A la Ciudad de Buenos Aires, a Córdoba y a Santa Fe, se les dieron y tienen un crecimiento del gasto más grande que nosotros”, rematan.
A calle 6 han llegado versiones de que funcionarios nacionales dicen por lo bajo que ciertos endeudamientos para obras obtendrán el permiso. Será una cuestión de negociación política manejada por ambos lados, con la estrategia del tero, que pone los huevos en un lado y grita en otro.
¿PARTIDO SI O NO? El MDF como aglutinador de espacios y las mil flores que deben florecer
El Movimiento Derecho al Futuro lleva grabada en el nombre la intención de ser un espacio amplio, dedicado a aglutinar dirigentes y partidos antes de convertirse en un sello orgánico. Kicillof no se cansa de repetir que “es un movimiento”. Por lo tanto, se descarta que, al menos en lo inmediato, el MDF se convierta en un partido formal. Lejos está de convertirse en una especie de Frente Renovador.
“Es un movimiento y en caso de tener la necesidad de usar un sello, es más fácil recurrir a alguno de los partidos que ya existen y están adentro, como por ejemplo el Frente Grande”, destacan desde el propio espacio.
Sin dejar de reconocer la importancia del sello PJ, ni la pelea por el partido peronista ni la construcción de uno propio desvelan a Kicillof.
Por otra parte, al Gobernador tampoco parece sacarle el sueño quién puede ser su sucesor. “Que florezcan mil flores”, fue la respuesta de un miembro del Gabinete consultado al respecto. Utilizó esa frase acuñada por Néstor Kirchner para describir un escenario en el que se invita a todos a caminar la Provincia, con el conocimiento de que al final quedará “quien mejor mida”.
“Eso lo aprendimos de Cristina, que en 2019 les dijo a todos que caminaran y al final quedó Axel”, referenció la fuente.