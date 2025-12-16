Volver | La Tecla Informe Especial 16 de diciembre de 2025 NOTA DE TAPA

Por Hernán Sánchez

hernansanchez03

Hoja de ruta de 2026 hacia el “Axel 2027”

Los objetivos de la gestión y el armado político del gobernador bonaerense, que busca instalar al Movimiento Derecho al Futuro en todo el país. Cómo desprenderse de Cristina sin romper el peronismo

