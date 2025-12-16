Con más de 90 personas, realizaron el primer Parlamento Bonaerense de la Discapacidad
En una jornada histórica para la provincia de Buenos Aires, más de 90 personas con discapacidad ocuparon las bancas de la Cámara de Diputados para exponer sus necesidades, experiencias y demandas ante las máximas autoridades legislativas y del Poder Ejecutivo bonaerense.
El primer Parlamento Bonaerense de la Discapacidad, que se desarrolló desde las 12.30 hasta las 18.30 horas en el Palacio Legislativo de La Plata, convirtió a las personas con discapacidad en protagonistas de un debate sobre políticas públicas que las involucran directamente. La iniciativa fue organizada por la diputada Margarita Recalde, la directora provincial de Acceso e Inclusión en Salud del Ministerio de Salud, Lourdes Farías, y Victoria Anadón, directora ejecutiva del Organismo Provincial de Contrataciones (OPC).
Durante la sesión especial, los oradores expusieron ante el presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara, el diputado Ariel Archanco, la diputada Margarita Recalde, la directora provincial Lourdes Farías, y la directora ejecutiva del OPC, María Victoria Anadón.
El Parlamento Bonaerense de la Discapacidad abordó ejes fundamentales como el trabajo, la accesibilidad, la salud, la educación y la comunidad, poniendo en valor las historias y luchas de las personas con discapacidad, sus familias y los trabajadores del sector en un contexto de desafíos para las políticas de inclusión.
“Fue una oportunidad inédita para que muchos pudieran plantear con crudeza las urgencias y sus historias personales”, destacó Lourdes Farías. “Las personas con discapacidad, por los prejuicios que predominan en la sociedad, son muchas veces desempleados crónicos: y es esta la verdadera batalla cultural que debemos dar”.
Por su parte, Victoria Anadón subrayó la importancia de que sea el Estado el primero en dar pasos concretos en pos de una mayor igualdad. “Nos debemos una reconfiguración de los trámites, de los espacios accesibles, para dar ejemplo y para que nunca sea el Estado el que presente barreras a las personas”.
Los palcos del recinto estuvieron colmados por representantes de organizaciones como Hablemos de Autismo, Familias TEA, Talitakum y Familias del Garrahan, entre otras, que acompañaron con su presencia esta convocatoria inédita en la provincia