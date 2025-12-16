16 de diciembre de 2025
TODOS PARA UNO
Radicales abadistas, lilitos y monzoistas conformaron un interbloque en Diputados
El bloque UCR-Cambio Federal, que integran dos radicales y una alfil de Monzó, cerró un acuerdo con la Coalición Cívica para conformar un espacio de coincidencias. Serán seis legisladores en un espacio de hecho, ya que la figura no existe en la Legislatura.
A poco de comenzar la sesión en la Cámara Baja, donde quedarán conformados los bloques y se nombrarán algunas autoridades que no se habían designado en la reunión anterior, dos bloques sellaron la conformación de un interbloque. Será de hecho, ya que esa figura no existe en la Legislatura bonaerense.
Luego de un encuentro de trabajo, el titular del bloque UCR-Cambio Federal, Diego Garciarena, anunció la unión entre abadistas y la Coalición Cívica, espacio que será liderado por el bahiense Andrés De Leo.
“Mantuvimos una excelente reunión entre los bloques de la UCR + Cambio Federal y la Coalición Cívica y acordamos un trabajo conjunto en materia legislativa en el ámbito de la Cámara baja provincial. Conformaremos un interbloque de trabajo y llevaremos adelante una oposición responsable y constructiva en el nuevo esquema legislativo”, señaló el marplatense en sus redes sociales.
El legislador, alfil del senador nacional Maximiliano Abad, añadió: “Más allá de las diferencias lógicas, nos impulsa la firme voluntad de defender los intereses de nuestra provincia, de nuestros vecinos y de un federalismo justo y equitativo. Arrancamos un camino que se irá profundizando en un trabajo conjunto que nos permita abordar los temas y las soluciones que demandan los bonaerenses”.
Ambos bloques cuentan con tres integrantes cada uno: Garciarena, Matías Civale (Manes-Lousteau) y la monzoista Silvina Vaccarezza, por UCR- Cambio Federal y De Leo junto a Romina Braga y Luciano Bugallo, por los lilitos.