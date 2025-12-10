10 de diciembre de 2025
QUE RICO
Navidad 2025: los cinco pan dulces más icónicos para estas fiestas
En plena temporada, estos productos son los protagonistas en la mesa de los argentinos
En un año marcado por la inflación, los precios de productos como los pan dulce artesanales han escalado y la popularidad no decae. Es más, son destacados por la tradición, la calidad y mantienen una demanda.
En la actualidad, los valores varían según el tamaño y las promociones. Los accesibles son los industrializados.
Una opción es el pan dulce Plaza Mayor realizado por un restaurante en Montserrat desde hace cuarenta años. Se trata de una receta clásica , de un kilo, con frutos secos, nueces, castañas, avellanas, frutos escurridos, higos y cerezas. El precio es de $36.000.
En segundo lugar está el pan dulce de Betular, de Betular Patisserie de Villa Devoto. Este negocio pertenece al conductor y panelista, Damián Betular. En este caso, se trata de una edición limitada de colección navideña, de 750 gramos, con sabor innovador de cacao, avellanas tostadas, naranja, chocolate. La producción sale $56.000.
El pan dulce Pertutti tiene variantes, viene en paquete o en lata, incluye fruta abrillantada, frutos secos como nueces y almendras, cerezas y quinotos. Los precios son $38.000 el kilo para el tradicional y $45.000 el kilo para el con frutos secos.
En cuarto lugar, el pan dulce de Maru Botana pesa un kilo, tiene dos opciones, dulce y salado. Se consiguen en las sucursales de sus negocios. La receta especial abarca frutos secos, naranjas almibaradas, glasé de limón, garrapiñada de castañas y almendras, o con chocolate. Su valor es de $46.000 el kilo.
El Pan Dulce de Levando está hecho con masa madre orgánica y fermentación lenta. Incluye frutos secos, cranberries y pasta de naranja natural. El kilo tiene un costo de 35.000 pesos.