Aportes obligatorios: el mapa del poder sindical que mueve USD 700 millones anuales

Un informe de Zentrix Consultora revela el volumen real del financiamiento sindical compulsivo, la concentración de poder y la baja renovación de las cúpulas gremiales en Argentina. Los principales sectores involucrados son comercio, camioneros, construcción, sanidad, metalúrgicos, transporte, alimentación, bancarios y gastronómicos.

