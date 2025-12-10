Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de diciembre de 2025 PROVINCIA

Crisis sanitaria y laboral: crecen los conflictos salariales a lo largo de toda la Provincia

Trabajadores de la Clínica Santa Isabel de San Nicolás y del Hospital Italiano de Bahía Blanca denuncian deudas, despidos irregulares y amenazas mientras ambas instituciones atraviesan graves problemas financieros y riesgos de desintegración operativa.

