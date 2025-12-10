10 de diciembre de 2025
PROVINCIA
Crisis sanitaria y laboral: crecen los conflictos salariales a lo largo de toda la Provincia
Trabajadores de la Clínica Santa Isabel de San Nicolás y del Hospital Italiano de Bahía Blanca denuncian deudas, despidos irregulares y amenazas mientras ambas instituciones atraviesan graves problemas financieros y riesgos de desintegración operativa.
El conflicto laboral en el sector sanitario volvió a escalar en la provincia de Buenos Aires con dos casos que exponen el deterioro financiero de instituciones clave: la Clínica Santa Isabel de San Nicolás y el Hospital Italiano Regional del Sur. En ambos establecimientos, trabajadores y exempleados mantienen protestas y denuncias por deudas salariales, aguinaldos impagos, despidos irregulares e incertidumbre sobre la continuidad operativa.
En San Nicolás, empleados y exempleados del Instituto de Enfermedades de la Personalidad Santa Isabel (IEPSI S.A.) se movilizaron para exigir el pago de tres meses de salarios adeudados y aguinaldos postergados desde diciembre de 2023. A través de un comunicado público, describieron una situación “crítica” y acusaron a la empresa de violar derechos laborales básicos, comprometiendo la subsistencia de sus familias.
Los trabajadores señalaron que la clínica mantiene impagos el 15% de los haberes de septiembre, la totalidad de octubre y noviembre, además del medio aguinaldo acumulado. Calificaron como “no negociable” la cancelación inmediata de los montos retenidos y reclamaron que las autoridades laborales intervengan de manera urgente para frenar lo que consideran “atropellos”.
La protesta reunió a personal activo y despedido, que denunció despidos “encubiertos” mediante causas que tildan de infundadas. Exigen la reincorporación de los cesanteados y alertan sobre un clima laboral deteriorado, marcado por presuntos episodios de acoso y amenazas de despido. La movilización continuará con una nueva manifestación convocada para el próximo 10 de diciembre.
En paralelo, el Hospital Italiano Regional del Sur enfrenta un cuadro financiero que se profundiza. A pesar de que en noviembre había pagado los salarios de octubre en dos tramos, la gerenciadora Confederada Salud anunció que los sueldos de noviembre se abonarán en cuatro cuotas a lo largo de diciembre, sumadas a una quinta cuota destinada al pago del aguinaldo.
La incertidumbre crece en torno al rol efectivo de Confederada Salud en la gestión del nosocomio. Trabajadores denuncian falta de claridad sobre si la empresa está a cargo del gerenciamiento o si solo audita procesos sin asumir compromisos salariales. Según relató el delegado gremial Ramiro Palleros, las autoridades presentaron un panorama “sombrío”, con deudas significativas y la propuesta de avanzar hacia un concurso de acreedores.
El anuncio encendió alarmas entre el personal, que asocia el concurso de acreedores con un riesgo inminente de quiebra. Frente a este escenario, los trabajadores solicitaron asesoramiento urgente al gremio ATSA para comprender las implicancias legales y definir los pasos a seguir. Aunque en noviembre realizaron medidas de fuerza, por el momento prefieren esperar la llegada del asesoramiento gremial antes de retomar protestas.
La convergencia de ambos conflictos expone un deterioro sistémico del financiamiento en el sector de salud privado y pone en tensión la continuidad del servicio en dos instituciones claves para sus regiones. Mientras los trabajadores reclaman previsibilidad y respeto por sus derechos, las autoridades provinciales y nacionales aún no intervienen con una solución de fondo que permita revertir la crisis.