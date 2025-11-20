Volver | La Tecla Nacionales 20 de noviembre de 2025 CUENTAS CLARAS

Tras el tironeo con Adorni, le devolvieron a Santilli el control de Deportes y RENAPER

El Gobierno definió la división de la Secretaría que conduce Daniel Scioli. Turismo y Ambiente quedarán bajo la órbita de Manuel Adorni con el ex motonauta a la cabeza y Deportes seguirá en Interior.

