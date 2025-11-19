Volver | La Tecla Nacionales 19 de noviembre de 2025 ESTA TARDE

Los jubilados volvieron a marchar y entregaron un petitorio contra el ajuste

En una nueva movilización al Congreso y a la Casa Rosada, dieron a conocer sus reclamos, entre ellos elevar el haber mínimo a 1,2 millones de pesos.

