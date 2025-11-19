19 de noviembre de 2025
ESTA TARDE
Los jubilados volvieron a marchar y entregaron un petitorio contra el ajuste
En una nueva movilización al Congreso y a la Casa Rosada, dieron a conocer sus reclamos, entre ellos elevar el haber mínimo a 1,2 millones de pesos.
Los trabajadores pasivos agrupados en la Unión de Trabajadores Jubilados En Lucha (UTJEL) volvieron a marchar esta tarde hacia el Congreso de la Nación, como lo hacen cada miércoles, y luego lo hicieron hacia la Casa Rosada, acompañados por miembros de organizaciones sociales, estudiantes e integrantes de sindicatos y organizaciones de derechos humanos.
Tanto en el Congreso como en la Casa de Gobierno, los jubilados, que protestan por el ajuste del gobierno de Javier Milei, entregaron un petitorio que recoge sus principales reclamos. Entre ellos está la elevación del valor de la jubilación mínima a $ 1.200.000.
Esta cifra pondría el haber mínimo que perciben los retirados en línea con la canasta básica para la tercera edad. Actualmente la jubilación básica cubre menos de la mitad de eso.
Además, en el petitorio se incluyen pedidos como la eliminación de los topes a la movilidad jubilatoria, un aumento en las contribuciones patronales, una compensación etaria a partir de cierta edad y (tristemente) que se termine con la acostumbrada represión de cada miércoles por parte de las fuerzas de seguridad.
Las marchas de los jubilados suelen coincidir con protestas de otros sectores que formulan reclamos y críticas al gobierno de Milei. En este caso, se dio en consonancia con el paro nacional convocado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).