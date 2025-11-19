19 de noviembre de 2025
“PICHICHI”
Scioli lanzó su propia yerba: “Se te fue la mano” es el slogan
El producto se distribuye en un paquete naranja, el mismo color que identificó a su gobierno en la provincia de Buenos Aires.
El ex vicepresidente de la Nación, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires y actual secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, ya tiene su propia yerba.
La marca del verde producto es “Pichichi”, el apodo con que se llama cariñosamente a Scioli, y el slogan no resulta menos autorreferencial: “Se te fue la mano”. Con esa frase, retoma un chiste de mal gusto que refiere al accidente en que el también exmotonauta perdió uno de sus brazos.
También el color del paquete está fuertemente asociado al propio Scioli: es anaranjado, es decir, del mismo color que caracterizó a la identidad visual de su gobierno en la Provincia y que también tiñe las camisetas de su equipo de fútbol, Villa La Ñata.
Domina el paquete un número 9 blanco de gran tamaño, que es, además, el de la camiseta que viste Scioli en el equipo.
“Si [Lionel] Messi tiene su propia yerba, ¿por qué no iba a tener yo la mía?”, dijo Scioli en la presentación formal de la yerba “Pichichi”, en la asamblea del Consejo Federal de Turismo (CFT).
Scioli le entregó un paquete al presidente del CFT, Valentín Díaz Gilligan, y otro a la secretaria de Turismo bonaerense, Soledad Martínez (que no debe ser confundida con su homónima proísta, intendenta de Vicente López).