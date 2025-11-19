Volver | La Tecla Nacionales 19 de noviembre de 2025 LA TECLA PATAGONIA

Villaverde quedó en la cuerda floja y su asunción en el Senado se definirá a fin de mes

Tras un dictamen adverso en comisión, el pleno de la Cámara Alta precisará en la sesión del próximo viernes 28 si la electa libertaria rionegrina, acusada de vínculos con el narcotráfico, puede jurar en su banca. Además, el oficialismo impugnó los pliegos de Jorge Capitanich y Martín Soria

