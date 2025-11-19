Volver | La Tecla Nacionales 19 de noviembre de 2025 MÁS DIPUTADOS

Tres radicales se suman a La Libertad Avanza y el oficialismo se acerca a la primera minoría

Con las incorporaciones de Mariano Campero, Luis Picat y Federico Tournier, el bloque libertario alcanzará los 91 escaños y avanza en su estrategia de desgaste al peronismo, que llega al próximo período legislativo con tensiones internas y riesgo de fracturas.

