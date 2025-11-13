Volver | La Tecla Municipios 13 de noviembre de 2025 CASO ESCOBAR

Un intendente expresó su “indignación” por un fallo judicial

Ricardo Alessandro, jefe comunal de Salto, criticó la “ineptitud” de la Justicia y dijo que se puso “al frente” del reclamo de familiares y vecinos de un joven asesinado luego de que el principal acusado recibiera el beneficio de prisión domiciliaria.

