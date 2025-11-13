Apps
Jueves, 13 noviembre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Municipios
13 de noviembre de 2025
CASO ESCOBAR

Un intendente expresó su “indignación” por un fallo judicial

Ricardo Alessandro, jefe comunal de Salto, criticó la “ineptitud” de la Justicia y dijo que se puso “al frente” del reclamo de familiares y vecinos de un joven asesinado luego de que el principal acusado recibiera el beneficio de prisión domiciliaria.

Un intendente expresó su “indignación” por un fallo judicial
Compartir

El intendente del partido bonaerense de Salto, Ricardo Alessandro, manifestó hoy su

“indignación” por el fallo judicial que le otorgó la prisión domiciliaria al principal

acusado del asesinato del taxista Jerónimo Escobar, en 2020.

Familiares y amigos de Escobar protestaron durante dos días frente a la comisaría local,

en repudio a la decisión que le dio el beneficio a Nazareno Martín, imputado en el caso.

“Comparto la indignación y el profundo dolor de todo el pueblo de Salto. La decisión de

la Justicia en el caso de Jerónimo Escobar es incomprensible y nos lastima como

comunidad”, dijo Alessandro tras reunirse con los manifestantes.

“Como intendente, es mi deber estar al frente, acompañando el reclamo de la familia”,

expresó el jefe comunal, quien lamentó la “ineptitud” de la Justicia.

El alcalde les prometió a los parientes y amigos del taxista asesinado que gestionará un encuentro con funcionarios provinciales para avanzar en su reclamo.

“Parece que nos hicimos escuchar. Somos pocos, pero nos hicimos escuchar”, dijo al medio local Salto en Red Facundo Escobar, hermano de Jerónimo.
 

Volver | La Tecla
Municipios

OTRAS NOTAS

TIEMPO DE ROSCA
Javier Garbulsky

Intermediarios, un tándem indestructible y un probable Día D para la Ley de Leyes

Tras la toma de estado parlamentario de los proyectos de ley de leyes, Impositiva y Endeudamiento, el Ejecutivo y los legisladores toman nota de los reclamos opositores. El camino por la comisiones y una fecha en la mira para dar el primer OK.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Presupuesto 2026: el artículo que genera rechazo y enciende alarmas en municipios

Tensión: en el PJ nacional y bonaerense se juegan todo por el Presupuesto 2026

Un intendente presentó la renuncia para asumir en el Senado el 10 de diciembre

Un misterioso candidato, el reemplazo de un diputado bonaerense que se iría con Santilli

Matzkin nombró a Zara, la IA que se convirtió en la primera funcionaria municipal de Argentina

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET