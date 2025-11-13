13 de noviembre de 2025
CASO ESCOBAR
Un intendente expresó su “indignación” por un fallo judicial
Ricardo Alessandro, jefe comunal de Salto, criticó la “ineptitud” de la Justicia
y dijo que se puso “al frente” del reclamo de familiares y vecinos de un joven asesinado
luego de que el principal acusado recibiera el beneficio de prisión domiciliaria.
El intendente del partido bonaerense de Salto, Ricardo Alessandro, manifestó hoy su
“indignación” por el fallo judicial que le otorgó la prisión domiciliaria al principal
acusado del asesinato del taxista Jerónimo Escobar, en 2020.
Familiares y amigos de Escobar protestaron durante dos días frente a la comisaría local,
en repudio a la decisión que le dio el beneficio a Nazareno Martín, imputado en el caso.
“Comparto la indignación y el profundo dolor de todo el pueblo de Salto. La decisión de
la Justicia en el caso de Jerónimo Escobar es incomprensible y nos lastima como
comunidad”, dijo Alessandro tras reunirse con los manifestantes.
“Como intendente, es mi deber estar al frente, acompañando el reclamo de la familia”,
expresó el jefe comunal, quien lamentó la “ineptitud” de la Justicia.
El alcalde les prometió a los parientes y amigos del taxista asesinado que gestionará un encuentro con funcionarios provinciales para avanzar en su reclamo.
“Parece que nos hicimos escuchar. Somos pocos, pero nos hicimos escuchar”, dijo al medio local Salto en Red Facundo Escobar, hermano de Jerónimo.