Punta Mogotes: la Provincia busca federalizar el conflicto para retener el control

​Tras agotar las instancias en la justicia bonaerense, el gobierno provincial presentó un recurso extraordinario para que el máximo tribunal del país defina la competencia del caso. La movida judicial paraliza el avance de la municipalización y estira las definiciones de fondo hasta después del verano de 2026.

