Volver | La Tecla Informe Especial 15 de febrero de 2026 HACIA EL 15M

Por Andrés Sosa

sosandres

Internas por los PJ locales: el peronismo arde por abajo

El consenso por la conducción del Partido Justicialista bonaerense no alcanzó a los 135 distritos y se perfilan varias peleas locales. Hasta el momento hay 32 municipios que podrían tener enfrentamientos en las urnas mientras se esperan definiciones de la Junta Electoral.

Compartir