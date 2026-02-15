Internas por los PJ locales: el peronismo arde por abajo
El consenso por la conducción del Partido Justicialista bonaerense no alcanzó a los 135 distritos y se perfilan varias peleas locales. Hasta el momento hay 32 municipios que podrían tener enfrentamientos en las urnas mientras se esperan definiciones de la Junta Electoral.
Compartir
La crisis que atraviesa el peronismo se expresa, sobre todo, en los territorios donde la ausencia de lideres claros y las rencillas distritales generan tensiones en los distritos. El acuerdo para que Axel Kicillof presida el Partido Justicialista (PJ) bonaerense tras la propuesta de Máximo Kirchner no alcanzó para apaciguar los ánimos por abajo.
El vencimiento del plazo para presentar listas dejó un saldo de 32 municipios en los que la presidencia de los PJ locales está en disputa. La mitad son comunas que están gobernadas por alcaldes provenientes del justicialismo y aliados, el resto se los dirimen los llamados sin tierra.
La Junta Electoral partidaria tiene tiempo hasta el jueves 19 de febrero para oficializar las listas mientras evalúa cada presentación. Hay quienes sostienen que se debe respetar la voluntad del intendente en aquellos casos que exista más de una lista y así evitar ir a comicios el domingo 15 de marzo.
“La idea es que queden de 10 a 15 internas como mucho”, dijo a La Tecla un dirigente al tanto de las discusiones. Con el paso de los días hubo algunos conflictos que se solucionaron por lo que algunas presentaciones de listas quedarán en el olvido. Sin embargo, hay otros distritos que la situación es más conflictiva. El protagonismo del Movimiento Derecho al Futuro y de La Cámpora es central en las riñas distritales.
Este medio hizo un repaso del estado de situación de los 32 distritos en el que se presentó más de un candidato a presidente. La información extraoficial busca pintar un panorama general mientras se esperan datos oficiales.
25 de Mayo
La primera lista en oficializarse fue la encabezada por Mateo Alexis Quattrini, presentada en la sede histórica del PJ Nacional en la calle Matheu. El armado busca renovar la estructura partidaria local y cuenta con el respaldo de La Cámpora, Peronismo en Marcha y Principios y Valores.
Por otro lado, el ex intendente y actual presidente del partido, Hernán Ralinqueo, presentó la nómina que encabeza José Luis Canullán. Esta propuesta se plantea como continuidad de los últimos períodos e integra a sectores gremiales y dirigentes que acompañaron la gestión partidaria.
9 de Julio
Una de las nóminas es encabezada por Cristian Martín como presidente, acompañado por Giselle Morel en la vicepresidencia y Gabriel Castiglione como secretario general.
La lista opositora propone a Augusto Ippoliti como presidente, con Carolina Navarro como vicepresidenta y Eduardo Cerdeira como secretario general, en una disputa que se resolverá en las urnas si ambas quedan oficializadas.
Adolfo Alsina
Una candidata es Carmen Calderón, presidenta del bloque de concejales, apoyada por los cuatro concejales de Fuerza Patria y nueve ex concejales del peronismo local, de los cuales cinco integran la lista. Responde al Movimiento Derecho al Futuro y su nómina incluye a distintos sectores del peronismo del distrito, entre ellos familiares de Alberto Gutt, último intendente peronista.
La otra lista es encabezada por Juan Ignacio Bullón y cuenta con el respaldo de Beatriz Ludovico, ex presidenta del PJ de Adolfo Alsina.
Balcarce
La lista que había sido presentada como unidad es encabezada por Sergio Aranaga, del Movimiento Derecho al Futuro. Sin embargo, se confirmó que habrá competencia interna. Javier Menonne anunció su candidatura a través de redes sociales, mientras que Jorge Guzmán también confirmó que participará en la elección para disputar la presidencia partidaria.
Baradero
En el distrito competirán dos listas para conducir el PJ local. Por un lado, la encabezada por el intendente Esteban Sanzio, que tiene lazos con el kirchnerismo y Abel Furlán, titular de la UOM. Por el otro, la propuesta opositora liderada por Carlos Touzet.
Bragado
El intendente Sergio Barenghi formalizó su candidatura a presidente del PJ local con una lista que incluye a la mayoría de los sectores del peronismo del distrito y está alineado con el Movimiento Derecho al Futuro. El armado se consolidó junto al funcionario provincial Darío Duretti y plantea una conducción articulada con el gobierno bonaerense.
De esta manera, se desactivaría una posible interna con Gustavo Bartolomé, que buscaba ser candidato al Consejo de Partido.
Chivilcoy
La diputada nacional Constanza “Coty” Alonso, actual presidenta del PJ local, busca retener la conducción partidaria bajo el paraguas del kirchnerismo. La otra lista es encabezada por Luciano Dellepiane. El dirigente incorporó a su armado al exintendente, Darío Speranza, y la concejala, María de los Ángeles Rodríguez.
Colón
Un sector presentó la lista “Futuro con Derechos”, encabezada por Federico Fascioli y referenciada en Gonzalo Villalonga. En la otra vereda se encuentra el sector vinculado al intendente Waldemar Giordano, con presencia de La Cámpora.
General Pueyrredon
El sector alineado con el gobernador postula a Adriana Donzelli como presidenta, acompañada por Daniel Rodríguez y Cristian Galeano. El concejal Gustavo Pulti se juega un pleno con esa lista ya que busca volver a la intendencia en 2027 y quiere sembrar apoyos. El kirchnerismo local, reverenciados en la camporista Fernanda Raverta, presenta la fórmula encabezada por Daniel Di Bártolo y Nora Estrada.
La tercera lista corresponde al Peronismo Marplatense, que lleva como candidato a Rodolfo “Manino” Iriart, acompañado por María Santamaría y Ricardo Alonso.
General Rodríguez
Una de las listas es encabezada por Daniel Evangelista, ex funcionario del área de Seguridad durante la gestión de Juan Pablo Anghileri. Cuenta con el respaldo del ex intendente y tiene como apoderado a Sergio Cuello. El armado reúne a otros dirigentes del peronismo local y competirá en caso de ser oficializado por la Junta Electoral.
En este marco, es que el jefe comunal Mauro García se ve desafiado por un sector en el que cuentan que tendrían el visto bueno de un sector del Movimiento Derecho al Futuro. El alcalde se caracteriza por tener buen dialogo con diversos sectores, pero con mayor acercamiento al cristinismo.
Junín
En el distrito competirán tres espacios. Fuerza Peronismo lleva como candidata a presidenta a Cristina Tejo y difundió un comunicado en el que señaló que su participación busca fortalecer la estructura partidaria local.
Unidad Peronista es encabezada por Fernando Burgos, con una nómina integrada por dirigentes y militantes. La dirigente del massismo, Valeria Arata tiene acciones en este espacio.
El tercer espacio, El Peronismo nos une, postula a Claudio Camilo como candidato a presidente del PJ juninense, que proviene del mundo del sindicalismo municipal.
Lanús
El oficialismo presentó una lista que mantiene al intendente Julián Álvarez en la conducción del armado local, con participación de sectores vinculados al kirchnerismo y otros espacios.
Hernán Lakota había confirmado la presentación de una lista alternativa y cuestionó la situación partidaria, aunque finalmente esa nómina no participará de la elección interna. Pero, finalmente se supo que el jefe comunal no tendrá rival y continuará al frente.
La Costa
El intendente Juan de Jesús encabeza la lista oficialista, acompañado por Gabriela Demaría, con el objetivo de continuar al mando del PJ local.
Miguel Rajoy, que viene del Sindicato de Trabajadores Municipales, lidera la boleta opositora que logró reunir los avales necesarios para competir. En 2022 ambos sectores ya se habían enfrentado en una interna y el actual jefe comunal ganó sin despeinarse.
Lincoln
En el distrito se presentaron dos listas para disputar la conducción del PJ local. Una es la que encabeza el exintendente Jorge Fernández, que es el actual presidente. Asimismo, encontró un desafiante con Nicolás Rosas, que forma parte de la conducción del justicialismo local.
Lobería
El Movimiento Derecho al Futuro postula a Leticia Toledo, espacio liderado localmente por Julio Sarragoicochea y con acompañamiento del concejal Ariel Giménez.
La Cámpora presentó la lista encabezada por Natalia Beraza, con respaldo del presidente del PJ local, Juan Pablo Cappelli, e integrantes de la Agrupación Descamisados.
La tercera nómina es liderada por José Orbaiceta, en representación de la agrupación “La 12 de Marzo”, que firmó un acuerdo con otro sector de militantes del distrito.
Luján
El intendente Leonardo Boto buscará continuar al frente del PJ local, acompañado por Andrea Tessey en la vicepresidencia.
Mauricio Molinero oficializó su candidatura en el límite del plazo legal, lo que derivó en la presentación de dos listas para competir por la conducción partidaria.
Magdalena
Compiten el actual presidente del PJ local, Juan Carlos García, identificado con el sector cercano al gobernador. En tanto, la concejala, Mirna Gurina, se presentó para hacerse con el mando del justicialismo local.
Marcos Paz
En el distrito gobernador por Ricardo Curutchet (Fuerza Patria), la lista del actual presidente Carlos Guardia competirá en la interna tras registrarse cambios en su armado.
La alternativa es encabezada por Fito Fortini, quien reunió apoyos de sectores que decidieron acompañar una propuesta distinta dentro del peronismo local.
Moreno
Fue presentada una lista bajo el sello Movimiento Derecho al Futuro, impulsada por el ministro Walter Correa y encabezada por Martín Irrazabal, que competirá con el sector de la intendenta Mariel Fernández.
Desde el municipio plantean desde el primer momento que la boleta del kicillofismo no tiene margen de acción y vinculan al candidato con el radicalismo.
Morón
El intendente Lucas Ghi impulsa la candidatura de Claudio Román, quien busca la reelección en la presidencia partidaria. El ex jefe comunal Martín Sabbatella promueve la postulación de Paula Majdanski, en una interna que enfrentará a ambos sectores si las listas son oficializadas.
La ruptura de Ghi con Nuevo Encuentro lo posiciona en la vereda contraria al kirchnerismo luego de acercarse al Movimiento Derecho al Futuro.
Navarro
Una nómina es encabezada por el actual presidente del PJ, Santiago Maggiotti, referenciado en Gabriel Katopodis. La otra postula a Romina Re, respaldada por el intendente Facundo Diz, que también forma parte del MDF. Se trata de un enfrentamiento ya conocido en el municipio.
Pergamino
Una lista es encabezada por el ex intendente Alcides Sequeiro, acompañado por la concejal Macarena García Santander como vicepresidenta y Ricardo Friguglietti como secretario general. Un espacio que busca quedar bajo el paraguas del Movimiento Derecho al Futuro. La otra boleta es la de Ricardo Ruggeri, que competirá en la interna en caso de obtener el aval de la Junta Electoral.
Presidente Perón
El oficialismo presentó una lista encabezada por la intendenta Blanca Cantero y Federico García, con el objetivo de conducir el PJ local.
En paralelo, Ariel Frete formalizó una propuesta alternativa, lo que abre la posibilidad de competencia interna.
Ramallo
El intendente Mauro Poletti encabeza una de las nóminas, acompañado por Teresita de Zabaleta y José María Gorostiza, representando la continuidad del esquema partidario. El sector que pretendía ir a interna resolvió no avanzar tras un acuerdo con el jefe comunal.
Roque Pérez
Eliana Gasparini, del kirchnerismo, encabeza una de las propuestas, que reúne a distintos sectores del peronismo local, organizaciones sindicales y espacios aliados. Por su parte, Homero Salas lidera la lista impulsada por Luis Horna, que planteó la necesidad de consolidar un ámbito partidario de debate y organización.
Saladillo
Diego Yanson será candidato por el sector kirchnerista. A su vez, Fabián Salguero encabeza la lista del sector referenciado en el Gobernador.
San Andrés de Giles
Compiten la lista encabezada por la cristinista Marina Moretti, presidenta del Instituto de Previsión Social, y la de Mauricio Oliva.
San Antonio de Areco
Una lista la encabeza Ramiro Ramallo que fue el primer candidato a concejal en la última elección, es de La Cámpora, y lo acompaña Agustín Lopez que es MDF, actual concejal y Jefe de Gabinete de Juan Riera, que es director de Hospitales de PBA
La otra la encabeza Martín Lobos que es un empleado de planta de Astilleros Río Santiago. Esa lista la maneja Mariano Pinedo que es funcionario de Javier Rodriguez.
San Miguel
Juanjo Castro buscará renovar su mandato al frente del PJ local y se identifica con el MDF. También competirá Santiago Fidanza, reverenciado en La Patria es el Otro, conducido por Andrés Larroque. Asimismo, Héctor “Gallego” Fernández, presentó una tercera propuesta y es vinculado con el kirchnerimso.
San Nicolás
Sebastián Vignoles encabeza la lista del Movimiento Derecho al Futuro. La otra boleta es liderada por la kirchnerista Cecilia Comerio.
Tigre
Una lista es encabezada por Mario Zamora, hermano del intendente Julio, acompañado por Sonia Gatarri como vicepresidenta y Marcelo Marina como secretario general.
La otra es liderada por Luis Samyn Ducó, acompañado por Nancy Ferrero y Federico Ugo, con participación de distintos sectores internos incluido del Frente Renovador de Sergio Massa.
Tornquist
La lista oficialista es encabezada por Juan Carlos Gisle que tiene vinculación con el exalcalde Gustavo Trankels. El sector referenciado en Sergio Bordoni, actual intendente, postula a Alberto Musso para la presidencia partidaria.
Zárate
Leandro Matilla se postula para renovar su mandato al frente del PJ local y difundió un mensaje en el que respaldó a Axel Kicillof. Asimismo, Ana María Almirón presentó una lista que incluye el regreso a la actividad política local de Eduardo Fox.