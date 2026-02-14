Ranking de intendentes: dos peronistas encabezan y desconocimiento de los interinos
El informe de febrero de CB Global Data midió a 24 intendentes del Gran Buenos Aires, con predominio de peronistas tanto en la parte alta como baja del listado.
La consultora CB Global Data difundió su ranking de intendentes del Conurbano bonaerense correspondiente a febrero de 2026 y dejó un mapa con contrastes marcados entre los jefes comunales mejor posicionados y aquellos que atraviesan un escenario adverso. El estudio, realizado entre el 4 y el 8 de febrero sobre 18.804 casos en los 24 principales municipios del GBA, ordenó a los alcaldes según su diferencial de imagen (positiva menos negativa).
En el podio aparece el intendente de Pilar, Federico Achával, con un diferencial de +28,0 puntos porcentuales, el más alto del Conurbano, y un 62.2% de imagen positiva. Muy cerca se ubica el jefe comunal de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, con +27,5% (61.5% de aceptación), mientras que el tercer lugar es para el mandatario de San Miguel, Jaime Méndez, con +24,6% y 59.7% de imagen positiva.
El lote de los ocho mejores lo completan el jefe comunal de Lomas de Zamora, Federico Otermín (+21,9%), de Esteban Echeverría, Fernando Gray (+20,0%), de Tigre, Julio Zamora (+19,7%), de Vicente López, Soledad Martínez (+19,6%) y de Avellaneda, Jorge Ferraresi (+19,1%). Se trata, en su mayoría, de dirigentes con varios años de gestión o fuerte instalación territorial, lo que explica niveles de conocimiento altos y saldos positivos consolidados.
En la franja intermedia aparecen nombres con diferenciales más ajustados, como Juan Andreotti (+13,4%), Eva Mieri (+6,5%), Mariel Fernández (+5,7%) y Ramón Lanús (+5,0%). En este segmento se destacan varios intendentes interinos o de reciente asunción, que todavía exhiben porcentajes significativos de “no sabe / no contesta”, un indicador que impacta directamente en su posicionamiento.
Es el caso, por ejemplo, del intendente de Almirante Brown, Juan José Fabiani (60.8%), de José C. Paz, Lorena Espina (71.4%) y de Berazategui, Carlos Balor, (35.5%), cuyos niveles de desconocimiento todavía son elevados en comparación con intendentes de trayectoria más extensa. También figura la propia Eva Mieri con un 55.7% de desconocimiento Los peores diferenciales
En el fondo de la tabla se ubican los intendentes con saldo negativo de imagen. El último lugar es para el jefe comunal de Morón, Lucas Ghi, con -15,8 puntos porcentuales. Lo anteceden su par de Ituzaingó, Pablo Descalzo (-14,3%) y de San Martín, Fernando Moreira (-12,2%), configurando el trío con peor diferencial del mes.
Más arriba, aunque también en terreno negativo, aparecen el mandamás de Florencio Varela, Andrés Watson (-9,0%), de Hurlingham, Damián Selci (-8,0%) y de Merlo, Gustavo Menéndez (-4,7%).