Buenos Aires 28 de diciembre de 2025

Las claves del nuevo reglamento del PJ bonaerense para las elecciones internas

La Junta Electoral aprobó las normas que regirán los comicios del 15 de marzo, con requisitos de avales, instancias previas de reclamo y la posibilidad de proclamar listas únicas, en un escenario donde el peronismo bonaerense vuelve a debatir entre unidad o competencia interna.

