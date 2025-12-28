28 de diciembre de 2025
LOS DETALLES
Las claves del nuevo reglamento del PJ bonaerense para las elecciones internas
La Junta Electoral aprobó las normas que regirán los comicios del 15 de marzo, con requisitos de avales, instancias previas de reclamo y la posibilidad de proclamar listas únicas, en un escenario donde el peronismo bonaerense vuelve a debatir entre unidad o competencia interna.
La Junta Electoral del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires aprobó el reglamento que regirá las elecciones internas provinciales y la renovación de las 135 unidades básicas, previstas para el próximo 15 de marzo. La definición marca el inicio formal del proceso electoral interno y fija las reglas de juego para los distintos sectores del peronismo bonaerense.
Entre los puntos centrales del reglamento se establece que, ante cualquier reclamo o impugnación, los afiliados y apoderados deberán realizar primero una presentación ante la Junta Electoral partidaria, antes de recurrir a la Justicia Federal. Además, se determinó que para ser candidato será obligatorio contar con avales, cuyos requisitos varían según se trate de postulaciones al Consejo Provincial o a la presidencia de una unidad básica.
El texto aprobado también contempla la posibilidad de prescindir del voto de los afiliados en caso de que se presente una lista única. En ese escenario, la Junta otorgará un plazo de 48 horas para que cualquier afiliado pueda formular impugnaciones antes de la proclamación de las autoridades.
El antecedente inmediato muestra un bajo nivel de competencia interna. En 2021, el PJ bonaerense proclamó una lista única para el Consejo Provincial, encabezada por Máximo Kirchner. Un año más tarde, en 2022, cuando se renovaron las unidades básicas, solo hubo elecciones en 11 distritos, entre ellos San Miguel, San Isidro, Tres de Febrero, Mar del Plata, La Costa y Necochea.
De cara al nuevo cronograma, a fines de enero se retomarán las conversaciones entre los distintos espacios internos del partido para definir si se alcanza un acuerdo de unidad o si, por el contrario, el peronismo bonaerense vuelve a dirimir sus liderazgos en las urnas. La decisión marcará el clima político del PJ en un año clave para su reorganización interna.