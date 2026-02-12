Volver | La Tecla Informe Especial 12 de febrero de 2026 CRISIS SANITARIA

Por Francisco Messina

franmessina

Debate salud: ¿insumos usados o nada?

La medida anunciada por Manuel Adorni generó un amplio rechazo de la comunidad sanitaria en la provincia de Buenos Aires, a pesar de la crítica situación que atraviesa el sector

Compartir