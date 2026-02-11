Apps
Miércoles, 11 febrero 2026
11 de febrero de 2026
SESIÓN CLAVE

Intenso debate en el Senado por la ley de reforma laboral del gobierno de Milei

El debate en la Cámara alta se prolongó durante toda la tarde y hasta entrada la noche. El gobierno asegura que cuenta con los votos necesarios para obtener la media sanción.

Intenso debate en el Senado por la ley de reforma laboral del gobierno de Milei
Los senadores nacionales se disponían esta noche a votar el controvertido proyecto de ley de reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei.

La sesión se extendió durante toda la tarde, mientras fuera del Congreso se registraban incidentes violentos entre manifestantes y efectivos de las fuerzas de seguridad, y se prolongó por la noche, con senadores oficialistas y opositores vertiendo sus pareceres acerca de la iniciativa del gobierno libertario.

Entre las defensas del proyecto oficial se destacó por su candor la del senador chaqueño Juan Cruz Godoy, de La Libertad Avanza (LLA), quien argumentó que la reforma será beneficiosa porque elimina la obligación de reconocer la antigüedad a un trabajador despedido y “da la posibilidad de recontratar” a ese exempleado con experiencia por el mismo dinero que se le pagaría a un empleado nuevo. Su intervención se hizo viral en redes.

El senador libertario Ezequiel Atauche, a su turno, dijo que se trata de la oportunidad de sancionar “una ley histórica” y que “esperan los argentinos hace muchos años”. El legislador pronunció un fuerte discurso en el que criticó al kirchnerismo y apuntó contra la “industria del juicio”.

Intenso debate en el Senado por la ley de reforma laboral del gobierno de Milei
Ezequiel Atauche

El senador radical Maximiliano Abad dijo, por su parte, que hace falta “transformar el costo argentino en potencial argentino” y que para eso se requiere una reforma laboral como la que propone el mileísmo. “Yo quiero vivir en esa Argentina liberal que se adapte a los nuevos tiempos”, expresó, para fundamentar su apoyo a la iniciativa, aunque advirtió que se opondría a algunos artículos en la votación en particular.

En tanto, la chaqueña Silvana Schneider, también radical, dijo: “Esta ley no quita derechos, esta ley quita obstáculos”. La legisladora resaltó que “sin inversión, no hay trabajo, y sin trabajo, no hay dignidad”.

Intenso debate en el Senado por la ley de reforma laboral del gobierno de Milei
Silvana Schneider

Desde la oposición se vertieron fuertes críticas tanto al proyecto del oficialismo como al gobierno de Milei.

“No hay casta frente a la que no se arrodillaron y obedecieron. ¡Un aplauso al León! Son un fraude. Son un mamarracho y una estafa”, dijo la senadora Anabel Fernández Sagasti, cuestionando los beneficios que, según opinó, el proyecto del gobierno otorga a las empresas en desmedro de los trabajadores.

En su intervención, la senadora peronista Juliana Di Tullio calificó a Javier Milei como el “terrorista emocional de la sociedad argentina”, haciendo suya una expresión de la cantante Rosalía en su canción “La perla”, incluida en su último disco, Lux.
 

