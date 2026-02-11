Intenso debate en el Senado por la ley de reforma laboral del gobierno de Milei

Entre las defensas del proyecto oficial se destacó por su candor la del senador chaqueño Juan Cruz Godoy, de La Libertad Avanza (LLA), quien argumentó que la reforma será beneficiosa porque elimina la obligación de reconocer la antigüedad a un trabajador despedido y “da la posibilidad de recontratar” a ese exempleado con experiencia por el mismo dinero que se le pagaría a un empleado nuevo. Su intervención se hizo viral en redes.
El senador libertario Ezequiel Atauche, a su turno, dijo que se trata de la oportunidad de sancionar “una ley histórica” y que “esperan los argentinos hace muchos años”. El legislador pronunció un fuerte discurso en el que criticó al kirchnerismo y apuntó contra la “industria del juicio”.
Ezequiel Atauche
El senador radical Maximiliano Abad dijo, por su parte, que hace falta “transformar el costo argentino en potencial argentino” y que para eso se requiere una reforma laboral como la que propone el mileísmo. “Yo quiero vivir en esa Argentina liberal que se adapte a los nuevos tiempos”, expresó, para fundamentar su apoyo a la iniciativa, aunque advirtió que se opondría a algunos artículos en la votación en particular.
En tanto, la chaqueña Silvana Schneider, también radical, dijo: “Esta ley no quita derechos, esta ley quita obstáculos”. La legisladora resaltó que “sin inversión, no hay trabajo, y sin trabajo, no hay dignidad”.
Silvana Schneider
Desde la oposición se vertieron fuertes críticas tanto al proyecto del oficialismo como al gobierno de Milei.
“No hay casta frente a la que no se arrodillaron y obedecieron. ¡Un aplauso al León! Son un fraude. Son un mamarracho y una estafa”, dijo la senadora Anabel Fernández Sagasti, cuestionando los beneficios que, según opinó, el proyecto del gobierno otorga a las empresas en desmedro de los trabajadores.
En su intervención, la senadora peronista Juliana Di Tullio calificó a Javier Milei como el “terrorista emocional de la sociedad argentina”, haciendo suya una expresión de la cantante Rosalía en su canción “La perla”, incluida en su último disco, Lux.