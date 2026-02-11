Apps
Miércoles, 11 febrero 2026
Argentina
Buenos Aires
11 de febrero de 2026

Uno para todos: cinco intendentes coordinaron acciones contra la inseguridad

Los jefes comunales de Dolores, Castelli, La Costa, General Guido y Tordillo mantuvieron un encuentro con el Fiscal General del Departamento Judicial Dolores. Analizaron la evolución de los delitos denunciados y el seguimiento de las investigaciones.

Los intendentes de Dolores, Juan Pablo García; de Castelli, Francisco Echarren; de La Costa, Juan de Jesús; de General Guido, Carlos Rocha, y de Tordillo, Héctor Olivera, mantuvieron una reunión de trabajo con el Fiscal General del Departamento Judicial Dolores, Diego Escoda, con el objetivo de coordinar acciones conjuntas para cuidar a los vecinos y fortalecer la seguridad en sus comunidades.

Durante el encuentro, el funcionario judicial presentó estadísticas generales y particulares de cada municipio, lo que permitió analizar la evolución de los delitos denunciados y el seguimiento de las investigaciones por parte del Ministerio Público Fiscal. “Este intercambio de información resulta clave para diseñar estrategias más eficaces de prevención y respuesta frente al delito”, señalaron.

En tal sentido, explicaron que “el Departamento Judicial Dolores es uno de los más grandes del interior de la provincia de Buenos Aires, por lo que la articulación entre los gobiernos locales y la justicia adquiere una relevancia estratégica. Coordinar esfuerzos institucionales es fundamental para que las políticas locales de seguridad puedan traducirse en resultados concretos para la ciudadanía”.

Los jefes comunales de la Quinta Sección electoral destacaron la importancia de consolidar espacios de trabajo conjunto con el Ministerio Público Fiscal y reafirmaron su compromiso de continuar impulsando políticas públicas orientadas a la prevención del delito y a la construcción de ciudades más seguras.
 

Buenos Aires

