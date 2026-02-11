Volver | La Tecla Buenos Aires 11 de febrero de 2026

Uno para todos: cinco intendentes coordinaron acciones contra la inseguridad

Los jefes comunales de Dolores, Castelli, La Costa, General Guido y Tordillo mantuvieron un encuentro con el Fiscal General del Departamento Judicial Dolores. Analizaron la evolución de los delitos denunciados y el seguimiento de las investigaciones.

