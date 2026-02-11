Apps
DRAMATICO

Bastian fue operado por octava vez y su familia pide dadores de sangre: todos los detalles

El niño de 8 años fue sometido a una cirugía en el hospital de San Justo tras ser trasladado desde Mar del Plata

Bastián Jerez, el niño de 8 años que resultó gravemente herido en un accidente en los médanos de La Frontera, en Pinamar, fue operado por octava vez en una intervención programada en el hospital de San Justo, donde fue trasladado recientemente para continuar su recuperación cerca de su familia. 

La cirugía se realizó luego de que el menor mostrara signos de mejoría, como despertar del coma y reconocer a sus seres queridos, pero su estado aún requiere cuidados intensivos y transfusiones de sangre.

La familia, encabezada por su madre Macarena Collantes, ha hecho un llamado desesperado a la comunidad para que donen sangre. “Por favor, intensifiquemos nuestras oraciones para él”, expresó la mujer en redes sociales, compartiendo los requisitos y lugares para donar.

Según indicó, los donantes deben presentarse en el hospital con DNI, tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y no haber donado en los últimos tres meses, entre otros criterios. La sangre es crucial para las múltiples intervenciones que Bastián ha enfrentado, incluyendo fijaciones cervicales, traqueostomías y regulaciones de presión intracraneal.

El accidente ocurrió el 12 de enero, cuando el UTV en el que viajaba Bastián junto a su padre colisionó con una camioneta Volkswagen Amarok. Como resultado, el niño sufrió lesiones severas en el cerebro y la columna cervical, confirmadas por resonancias magnéticas. Inicialmente atendido en el Hospital Municipal de Pinamar, fue trasladado en helicóptero al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, donde pasó semanas en terapia intensiva y fue operado en siete ocasiones previas. Entre las cirugías se incluyeron procedimientos para drenar líquido cefalorraquídeo y estabilizar su condición.

A casi un mes del siniestro, Bastián mostró avances significativos. El pasado 3 de febrero, un día después de su séptima operación, despertó del coma y regaló sonrisas a su familia. “Nos reconoció, nos regaló muchas sonrisas y caritas de enojado”, compartió su madre emocionada. Este progreso permitió su derivación a una clínica en La Matanza, Buenos Aires, en un avión sanitario el 9 de febrero, con el objetivo de facilitar la rehabilitación motora y el acercamiento familiar.

Sin embargo, el camino a la recuperación es largo. Los partes médicos indican que Bastián se mantiene estable, pero ha presentado episodios de fiebre y requiere respiraciones asistidas en ocasiones. La familia agradece el apoyo recibido y enfatiza la importancia de las donaciones para superar esta etapa crítica.

En paralelo, la investigación judicial avanza. Los conductores involucrados en el choque fueron inhabilitados tras pericias que detectaron alcohol en sangre, aunque con tolerancia cero en la provincia de Buenos Aires. El abogado de uno de los implicados solicitó cotejos de ADN para verificar las muestras, mientras que se evalúan posibles exámenes para descartar estupefacientes.

La historia de Bastián ha conmovido a la opinión pública, generando cadenas de oración y campañas de donación en todo el país. Su familia confía en que, con el apoyo comunitario, el niño pueda superar las secuelas y volver a una vida normal.

 

