La suba en los precios de los alimentos pulveriza el poder de compra en el Conurbano
El IPC en el AMBA subió un 2,8% en enero y acumula 32,7% interanual, de acuerdo con datos del Indec. Alimentos y bebidas no alcohólicas traccionaron fuerte la suba, con un incremento del 5,1 por ciento.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el Gran Buenos Aires (GBA) registró un aumento del 2,8% en enero de 2026 respecto al mes anterior, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Cabe recordar que a nivel nacional la inflación del primer mes del año, utilizando el polémico índice tradicional de medición, fue del 2,9 por ciento, lo que representa una suba interanual que alcanzó el 32,4%.
En cuanto al Gran Buenos Aires, este 2,8% representa una leve desaceleración en comparación con tendencias previas, pero acumula una variación interanual del 32,7% en relación con enero de 2025, reflejando presiones persistentes en el costo de vida para los hogares de la región.
El incremento mensual estuvo impulsado principalmente por el rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas, que escaló un 5,1%, contribuyendo con 1,28 puntos porcentuales al alza general.
Dentro de este sector, las subidas más notorias se observaron en Verduras, tubérculos y legumbres (28,0%), Frutas (5,1%) y Carnes y derivados (4,4%). Productos específicos como el tomate redondo (92,6%), la papa (29,6%) y la manzana deliciosa (18,6%) lideraron las variaciones, según los precios promedio relevados por el INDEC.
Por ejemplo, el kilo de tomate redondo pasó de $1.460 en diciembre de 2025 a $2.812 en enero, mientras que la papa subió de $930,53 a $1.205,82.Otro sector clave fue Restaurantes y hoteles, con un avance del 4,8%, donde las comidas fuera del hogar aumentaron un 4,2%.
En contraste, las divisiones con menores variaciones o incluso caídas fueron Prendas de vestir y calzado (-1,5%), con una baja en prendas de vestir y materiales (-2,5%), y Educación (0,7%). A nivel de categorías analíticas, los precios Estacionales —que incluyen frutas, verduras y ropa de temporada— subieron un 5,4%, liderando el incremento.
Por su parte, el IPC Núcleo, que excluye componentes volátiles, avanzó un 2,7%, mientras que los Regulados (como tarifas de servicios públicos y combustibles) crecieron un 2,0%. En términos de bienes y servicios, los bienes variaron un 2,7% mensual (28,5% interanual) y los servicios un 2,8% (39,6% interanual), con una incidencia de 1,63 y 1,13 puntos porcentuales respectivamente en el índice general.
En el detalle interanual, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles acumuló un 37,0%, con un fuerte impacto del alquiler de la vivienda (60,9%). Comunicación trepó al 39,0%, impulsada por servicios de telefonía e internet (39,9%). Salud registró un 27,9%, con gastos de prepagas en 30,4%.
Entre los precios promedio de productos seleccionados en el GBA, destacan el pan francés ($4.122,18 por kg, +2,4%), la carne picada común ($8.890,91 por kg, +3,1%), el pollo entero ($4.074,64 por kg, +8,9%) y el aceite de girasol ($5.531,88 por 1,5 litros, +3,9%). Algunos ítems mostraron retrocesos, como los huevos de gallina (-2,4%) y la banana (-8,2%).
Estos datos, basados en el relevamiento de precios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los 24 partidos del conurbano, subrayan el peso de los alimentos en la canasta familiar, que representa el 23,4% de los gastos en la región según la estructura de ponderaciones del INDEC (base diciembre 2016).