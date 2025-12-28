28 de diciembre de 2025
EN PUERTA
Avanza la subasta del Casino en medio de fuertes controversias
Con el edificio en ruinas y el debate abierto en el Concejo, ya hay más de 20 profesionales inscriptos para llevar adelante el remate.
Mientras en el Concejo Deliberante de Necochea continúa abierto el debate político e institucional por la subasta del Complejo Casino, el proceso administrativo comenzó a tomar forma concreta: más de 20 martilleros y corredores públicos matriculados ya se inscribieron para participar del histórico remate del emblemático edificio ubicado frente al mar.
Según informó Ecos Diarios, el listado definitivo —que podría alcanzar a unos 26 profesionales— será elevado este lunes al Departamento Ejecutivo municipal. A partir de allí se activarán las instancias previstas en la ordenanza aprobada el pasado 2 de diciembre, cuando el Concejo Deliberante dio aval por mayoría a la venta del complejo, con el objetivo de avanzar en su refuncionalización ante el avanzado estado de deterioro.
La iniciativa oficial retoma un proceso que ya había generado controversias en el pasado. En septiembre de 2024, la figura del empresario del juego Daniel Mautone volvió a quedar asociada a la posible venta del Casino, en un contexto marcado por trabas judiciales y la existencia de un único interesado. Aquella licitación, que había avanzado años atrás a favor del Casino Victoria, quedó inconclusa tras un revés judicial y objeciones administrativas, lo que derivó en la suspensión del proceso.
Desde sectores ambientalistas y sociales advirtieron entonces que una nueva venta requeriría una ordenanza diferente y mayor participación ciudadana. La ingeniera Susana Laborde, integrante de la agrupación “El Parque no se vende”, sostuvo que la Cámara de Mar del Plata había cuestionado el procedimiento anterior por la falta de instancias participativas y anticipó que, de avanzarse con la venta bajo la misma normativa, volverían a solicitar medidas cautelares.
En paralelo, el Ejecutivo municipal avanzó con el nuevo cronograma del remate. Fuentes oficiales indicaron que este viernes 2 de enero podría realizarse el sorteo para designar al martillero a cargo de la subasta, que será avalado por un escribano público. El intendente Arturo Rojas aseguró que el proceso se desarrollará con “transparencia absoluta” y adelantó que la subasta podría concretarse a fines de enero o principios de febrero, en un escenario todavía atravesado por tensiones políticas y posibles definiciones judiciales.