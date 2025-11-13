Volver | La Tecla Nacionales 13 de noviembre de 2025 COMERCIO EXTERIOR

Histórico acuerdo entre Argentina y EEUU con eje en exportaciones, inversiones y tecnología

Los presidentes Javier Milei y Donald Trump firmaron en la Casa Blanca un amplio pacto económico que incluye apertura de mercados, eliminación de aranceles, normas comunes y compromisos laborales, ambientales y digitales. El acuerdo apunta a fortalecer el vínculo bilateral y ampliar las oportunidades de negocios.

