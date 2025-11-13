13 de noviembre de 2025
GIRO
Jury a Makintach: quieren destituirla y también van por los otros dos jueces
La fiscal solicitó la remoción de la “jueza de Dios” y un abogado defensor en el caso Maradona presentará pedidos de juicio político para el resto de los magistrados del primer tribunal.
El círculo se cierra sobre la jueza Julieta Makintach, sometida a jury por el escándalo que derivó en la anulación del primer juicio por la muerte del futbolista Diego Maradona. Pero no sólo sobre ella: los otros dos integrantes del tribunal también podrían ser juzgados.
Tanto la fiscal Ana Duarte como el Colegio de Abogados de San Isidro, jurisdicción a la que pertenece el juzgado, pidieron la destitución de Makintach, por la filmación secreta de un documental centrado en ella durante las audiencias, lo que, además del escándalo y las acusaciones en su contra, provocó que todo el juicio fuera declarado nulo.
Pero un abogado defensor en la causa anunció que también irá por los otros dos jueces que integran el cuerpo, Verónica Di Tommaso y Maximiliano Savarino. Ocurre que durante el jury a Makintach se determinó que ambos sabían que se estaban realizando filmaciones.
Se trata de Rodolfo Baqué, quien representa a la enfermera Dahiana Gisela Madrid, que se encuentra entre los imputados por la muerte de Maradona.
“Este viernes a la mañana radico las solicitudes ante la Secretaría Permanente del Jurado Enjuiciamiento de Magistrados bonaerense”, dijo Baqué a la agencia Noticias Argentinas.
Si el pedido es aceptado, se abrirían otros jurys y todo el tribunal quedaría enjuiciado (y en peligro de destitución) por el malogrado juicio.