Apps
Jueves, 13 noviembre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
13 de noviembre de 2025
GIRO

Jury a Makintach: quieren destituirla y también van por los otros dos jueces

La fiscal solicitó la remoción de la “jueza de Dios” y un abogado defensor en el caso Maradona presentará pedidos de juicio político para el resto de los magistrados del primer tribunal.

Jury a Makintach: quieren destituirla y también van por los otros dos jueces
Compartir

El círculo se cierra sobre la jueza Julieta Makintach, sometida a jury por el escándalo que derivó en la anulación del primer juicio por la muerte del futbolista Diego Maradona. Pero no sólo sobre ella: los otros dos integrantes del tribunal también podrían ser juzgados.

Tanto la fiscal Ana Duarte como el Colegio de Abogados de San Isidro, jurisdicción a la que pertenece el juzgado, pidieron la destitución de Makintach, por la filmación secreta de un documental centrado en ella durante las audiencias, lo que, además del escándalo y las acusaciones en su contra, provocó que todo el juicio fuera declarado nulo.

Pero un abogado defensor en la causa anunció que también irá por los otros dos jueces que integran el cuerpo, Verónica Di Tommaso y Maximiliano Savarino. Ocurre que durante el jury a Makintach se determinó que ambos sabían que se estaban realizando filmaciones.

Se trata de Rodolfo Baqué, quien representa a la enfermera Dahiana Gisela Madrid, que se encuentra entre los imputados por la muerte de Maradona.

“Este viernes a la mañana radico las solicitudes ante la Secretaría Permanente del Jurado Enjuiciamiento de Magistrados bonaerense”, dijo Baqué a la agencia Noticias Argentinas.

Si el pedido es aceptado, se abrirían otros jurys y todo el tribunal quedaría enjuiciado (y en peligro de destitución) por el malogrado juicio.
 

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

TIEMPO DE ROSCA
Javier Garbulsky

Intermediarios, un tándem indestructible y un probable Día D para la Ley de Leyes

Tras la toma de estado parlamentario de los proyectos de ley de leyes, Impositiva y Endeudamiento, el Ejecutivo y los legisladores toman nota de los reclamos opositores. El camino por la comisiones y una fecha en la mira para dar el primer OK.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Presupuesto 2026: el artículo que genera rechazo y enciende alarmas en municipios

Tensión: en el PJ nacional y bonaerense se juegan todo por el Presupuesto 2026

Un misterioso candidato, el reemplazo de un diputado bonaerense que se iría con Santilli

Un intendente presentó la renuncia para asumir en el Senado el 10 de diciembre

Matzkin nombró a Zara, la IA que se convirtió en la primera funcionaria municipal de Argentina

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET