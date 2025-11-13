Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de noviembre de 2025 GIRO

Jury a Makintach: quieren destituirla y también van por los otros dos jueces

La fiscal solicitó la remoción de la “jueza de Dios” y un abogado defensor en el caso Maradona presentará pedidos de juicio político para el resto de los magistrados del primer tribunal.

