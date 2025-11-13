Apps
Jueves, 13 noviembre 2025
Argentina
Buenos Aires
13 de noviembre de 2025
LUTO

Dolor en el peronismo platense por la muerte del “Chuby” Leguizamón

El histórico dirigente falleció este jueves a los 81 años. Ejerció varios cargos en el Ejecutivo local y fue concejal entre 1987 y 1995. Su hijo Marcelo integra hoy la bancada del PRO en el Senado bonaerense.

Profundo dolor causó en el peronismo platense el fallecimiento del histórico dirigente Rubén “Chuby” Leguizamón, quien dejó de existir este jueves a los 81 años de edad tras luchar contra una dolorosa enfermedad.

Padre de Marcelo, actual senador provincial del PRO, fue edil en La Plata entre 1987 y 1995, además de presidir el Concejo Deliberante capitalino.

Entre otros cargos ocupó la dirección de Participación Ciudadana, la titularidad de la delegación municipal de Tolosa y la Subsecretaría General de la comuna entre 2005 y 2006, además de la Secretaría de Participación Comunitaria entre 2006 y 2007.
 Por otra parte, ejerció como congresal del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires desde 1986 hasta el momento de su deceso, siendo el conductor de la agrupación “Esencia Justicialista”.

 

Buenos Aires

