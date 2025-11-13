Presupuesto 2026: el artículo que genera rechazo y enciende alarmas en municipios

La discusión sobre el, Fiscal Impositiva y endeudamiento comienza lentamente en lacon el objetivo de llegar a consensos para su aprobación. El proyecto que envióes evaluado tanto en filas oficialistas como opositoras mientras se esperan avances en las negociaciones. Sin embargo, la inclusión de una modificación a una normativa genera polémica entre intendentes y legisladores.La oposición espera gestos desde el Gobierno bonaerense en torno a las demandas que le realizaron para poder alcanzar un acuerdo por el paquete de leyes. En términos generales no existe -al menos hasta el momento- grandes negativas a lo enviado por el Gobernador, peroincluida en la iniciativa.El proyecto de Presupuestotanto por algunos jefes comunales como por diputados del oficialismo y la oposición. El mismo propone. La legislación es un código que “establece el régimen de protección, conservación y manejo del recurso hídrico de la Provincia de Buenos Aires”.En ese marco, la iniciativa indica: “Prohibiese el loteo y las construcciones que revistan carácter permanente en una franja de ciento cincuenta (150) metros contados desde la línea de ribera aledaña al Océano Atlántico y la edificación sobre los médanos y cadenas de médanos que lleguen hasta el mar aún a mayor distancia.".Actualmente la normativa, en su apartado sobre la, dispone: “Prohíbese el loteo y la edificación en una franja de ciento cincuenta (150) metros aledaña al Océano Atlántico y la edificación sobre los médanos y cadenas de médanos que lleguen hasta el mar aún a mayor distancia”.A raíz de esta propuesta comenzaron a abrirse una serie de interrogantes que resuenan en despachos de la Legislatura, pero también llegan a los distritos que están sobre la costa y que se encuentran tanto en la Quinta como Sexta Sección electoral. Por ese motivo, comienza a tomar relevancia la, ya que se trata de la autoridad de aplicación de lo dispuesto. El organismo está presidido por Damián Costamagna y la estructura se completa con Martin Reibel Maier (vicepresidente. Además tiene dos vocales: Máximo Lanzetta y Oscar Deina.Es que entre las preguntas que surgen está, por ejemplo,. La autonomía de los municipios comienza a ser cuestionada, pero también se pone el ojo en el sector privado, que suelen ser quienes invierten en ese tipo de instalaciones.Al respecto, varias fuentes fueron consultadas pory las respuestas que aparecieron son variadas, pero. Algunos distritos con mayor ligazón al Gobierno bonaerense no se muestran preocupados, pero desde otras terminales del peronismo y la oposición ya expresaron su negativa. Unos pocos indicaron que no estaban al tanto y que deberán estudiar la modificación que se plantea.En las filas oficialistas, con un clima interno que pende de un hilo entre desconfianzas y rencores, prefieren no entrarle de lleno a la discusión y ponen la prioridad para que salgan los proyectos que envió el Ejecutivo. De todos modos,, aseguró una voz al tanto de los debates que se dan en este momento. En la misma sintonía, aseveró que tampoco comprendeA las negativas de algunos municipios del peronismo, también se suman sectores opositores que no están de acuerdo. El presidente del bloque de diputados de la, adelantó que pedirá que saquen el apartado del Presupuesto 2026., sentenció a este medio y explicó que “. Creo que si el Ejecutivo quiere debatir cuestiones territoriales y ambientales debe hacerlo en una ley específica que aborde integralmente la cuestión y enviarla a la legislatura”.Asimismo, el legislador boina blanca lanzó:. Finalmente, concluyó:En los pasillos de la Legislaturaen torno a por qué Kicillof decidió incluir ese artículo en la ley de leyes. El eco, que comenzó con cierto sigilo, se amplificó para preguntarse qué tipo de vínculo tiene el Gobernador con el empresario y desarrollador inmobiliario, Eduardo Constantini.El murmullo -que- trae consigo aquella declaración al canal A24 en la que el multimillonario que ideó la construcción de Nordelta elogió al mandatario. “Yo creo que es honesto y que es algo excepcional. Lo que debería ser normal se convierte en extraordinario. Es una fatalidad”, dijo sobre Kicillof. También, resaltó: “Después puede ser que él sea muy radicalizado, pero bueno es una posición”.El debate en torno a la apertura del diálogo atraviesa a todas las fuerzas políticas y tejer lazos entre sectores diferentes es una discusión urticante en el peronismo, que hasta genera. Pero también toca de cerca a La Libertad Avanza en un contexto en el que le cierra las puertas al Gobierno bonaerense y sólo habla con los gobernadores afines.Hasta el momento no hay certezas sobre qué sucederá con los diferentes proyectos enviados por el Ejecutivo, pero si hay un punto que provoca rechazos y. La semana próxima, el martes, será el momento en que la Comisión de Presupuesto aborde las iniciativas y el miércoles 26 emerge como el día en el que se podría tratar en el recinto.