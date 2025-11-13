Cristina denunció torturas a “arrepentidos” en la causa Cuadernos y apuntó contra Stornelli

ROSCA Y MAS

Tensión: en el PJ nacional y bonaerense se juegan todo por el Presupuesto 2026 El PJ Nacional y el bonaerense aceleran negociaciones para unificar posiciones de cara al debate del Presupuesto 2026 y las reformas estructurales, mientras crecen las tensiones internas por la renovación de autoridades y el rol central que mantiene Cristina Fernández de Kirchner en la estrategia peronista.