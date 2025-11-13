13 de noviembre de 2025
"CUADERNOS TRUCHOS"
Cristina denunció torturas a “arrepentidos” en la causa Cuadernos y apuntó contra Stornelli
La expresidenta publicó un extenso mensaje en redes sociales donde aseguró que en la causa de los “Cuadernos truchos” hubo extorsión y hasta tortura a testigos. Acusó al fiscal Carlos Stornelli y habló de persecución política, lawfare y crisis económica.
Cristina Fernández de Kirchner reapareció públicamente con durísimas declaraciones contra el Poder Judicial y el Gobierno nacional, a raíz de la reapertura de la causa conocida como “los Cuadernos”. En un extenso texto publicado en sus redes sociales, la exmandataria afirmó que los denominados “arrepentidos” de esa investigación fueron en realidad “extorsionados”, e incluso, en algunos casos, “torturados”.
“Ya lo habíamos dicho: en esta opereta judicial de los Cuadernos truchos, a los llamados ‘arrepentidos’ habría que llamarlos ‘extorsionados’. Y la verdad… nos quedamos cortos. Porque ahora vemos que algunos de estos ‘extorsionados’, directamente fueron torturados”, escribió la expresidenta.
Según detalló, uno de los detenidos habría sido sometido a “tortura blanca”, aislado en una celda sin ventanas, bajo un reflector encendido las 24 horas del día, sin contacto humano y siendo filmado permanentemente. “Eso no es un exceso administrativo, es tortura”, enfatizó.
Cristina citó al abogado Roberto Herrera, defensor de uno de los testigos, quien en una entrevista con TN relató que su cliente estuvo “28 o 30 días aislado con un reflector las 24 horas, sin saber si era de día o de noche, filmado constantemente”. “Lo dijo en TN, no en un canal kirchnerista”, remarcó la exvicepresidenta.
“Esto ya no es lawfare: es persecución política con métodos propios de las dictaduras”, sostuvo Fernández de Kirchner, y apuntó directamente al fiscal Carlos Stornelli, a quien acusó de haber extorsionado y torturado a imputados durante la instrucción de la causa.
Además, recordó que Stornelli “fue procesado por asociación ilícita en una causa por extorsión a un empresario y por instalarle una cámara oculta a un abogado defensor”, y que “pese a las pruebas, fue salvado por la Corte de los Tres”.
La exmandataria también vinculó el tema judicial con la situación económica actual. Cuestionó el último dato del INDEC, que informó una inflación del 2,3% en octubre, y sostuvo que la cifra “viene creciendo” y que, anualizada, “llega al 27,6%, más alta que la de 2015”. “En ese momento los salarios y jubilaciones eran los más altos de América Latina, las provincias estaban financiadas y no le debíamos un solo dólar al FMI ni al Tesoro de Estados Unidos”, comparó.
En otro tramo, apuntó contra el presidente Javier Milei y el ministro de Economía estadounidense. “Bessent ya lo confesó: prestarle a Milei fue un gran negocio para Estados Unidos. No es economía, es colonialismo financiero con cómplices locales”, denunció.
Finalmente, concluyó que la reapertura de la causa Cuadernos “no tiene nada que ver con la Justicia”, sino que responde a una “agenda judicial de distracción”. “Si no hay pan, que haya circo”, ironizó.