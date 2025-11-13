Volver | La Tecla Nacionales 13 de noviembre de 2025 ULTIMA ETAPA

Se define el destino de la jueza Makintach: ¿Culpable o inocente?

Este jueves prestará su testimonio Jorge Barrera, un exalumno de la magistrada y el último testigo ofrecido por la defensa. Luego de su testimonio, se escucharán los alegatos de las partes, antes de que el jurado quede en condiciones de dictar sentencia que se conocerá el próximo martes.

Compartir