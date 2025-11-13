Volver | La Tecla Nacionales 13 de noviembre de 2025 JUDICIALES

La Justicia rechazó el pedido de la defensa y Julio de Vido quedó detenido

Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal condenado en el segundo juicio por la tragedia ferroviaria de Once, volvió a quedar detenido. Este miércoles por la noche el Tribunal Oral Federal N° 4 rechazó el pedido de su defensa para que no vuelva a quedar tras las rejas.

