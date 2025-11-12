Volver | La Tecla Nacionales 12 de noviembre de 2025 ESTA TARDE

Detuvieron al Padre Paco en otra marcha de jubilados con represión

El sacerdote fue arrestado y liberado tras un par de horas. “Lo único que sabe hacer este gobierno es reprimir”, dijo luego. También detuvieron a un joven fotógrafo. Fernando Gray repudió el “operativo de represión desmedido”.

