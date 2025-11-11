Volver | La Tecla Buenos Aires 11 de noviembre de 2025 PARADA

Crisis en la fábrica Fanazul: acusan al gobierno de castigarla por estar en Provincia

“Está particularmente castigada; está sin producir”, dijo el dirigente de ATE Orestes Galeano, para quien el gobierno de Milei debería revisar todo lo relativo a la defensa nacional.

