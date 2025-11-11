11 de noviembre de 2025
PARADA
Crisis en la fábrica Fanazul: acusan al gobierno de castigarla por estar en Provincia
“Está particularmente castigada; está sin producir”, dijo el dirigente de ATE Orestes Galeano, para quien el gobierno de Milei debería revisar todo lo relativo a la defensa nacional.
La crisis en Fanazul, la empresa dependiente de Fabricaciones Militares cuya planta está ubicada en el partido de Azul, se mantiene, en un contexto en el que otras industrias de la provincia de Buenos Aires, en el sector privado, recurren a despidos masivos y suspensiones por la recesión económica.
En Fanazul, al parate general se suma la desidia o insidia del propio Estado, ya que la empresa estaría siendo “castigada” por estar en territorio bonaerense, es decir, en jurisdicción rival, argumentó el sindicalista Orestes Galeano.
“Fanazul, por estar ubicada en la provincia de Buenos Aires, está particularmente castigada; está sin producir”, señaló el dirigente de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
Para “Beto” Galeano, la situación deriva de la rivalidad entre el gobierno de Javier Milei en la Nación y el de Axel Kicillof en la Provincia.
El gremialista consideró que la administración mileísta debería hacer “un proceso de revisión general en materia de defensa nacional” y buscar que las fábricas militares desarrollen “actividades que les permitan sostenerse y que tengan ganancia, como lo es el abastecimiento de las mineras, o servicios o materiales para el sector privado, como municiones y chalecos”.
Particularmente respecto de las municiones, Galeano dijo que el gobierno de Milei está “abandonando” el mercado “en función de dejarles el negocio a las empresas privadas”, lo que redunda en que Fabricaciones Militares “dé pérdida”.
El representante de ATE también deploró la reducción del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF) en el presupuesto 2026: “es como quitarle el respirador” a la defensa nacional, definió.