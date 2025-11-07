7 de noviembre de 2025
TRAGEDIA
Fentanilo: peritaje clave ratifica que fue “determinante” en decenas de muertes
Un estudio halló un vínculo claro entre la administración de la sustancia y el fallecimiento de casi todas las personas cuyas muestras se analizaron. El fentanilo “fue clave en el desenlace fatal”, afirma el informe.
Un informe pericial brindó certeza sobre las consecuencias del uso del fentanilo contaminado elaborado en el laboratorio HLB Pharma, al ratificar que el papel de esa sustancia fue “determinante” en casi todas las muertes que se analizaron.
El Cuerpo Médico Forense (CMF) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que estudió 40 muestras de otras tantas personas fallecidas luego de que se les administraran dosis de fentanilo, determinó que esa sustancia “fue clave en el desenlace fatal” en 38 casos. En los otros dos no se pudo establecer el vínculo directo entre el suministro del fentanilo y la muerte del paciente.
El informe del CMF fue incorporado al expediente judicial, que está a cargo del juez Ernesto Kreplak.
El CMF ya había realizado un estudio en el que halló un vínculo entre la administración del fentanilo y el fallecimiento de los pacientes, pero en este nuevo peritaje se incorporaron 20 muestras más, y se llegó a un nuevo resultado contundente: en casi todos los casos el fentanilo fue, efectivamente, mortal.
“Este último informe lo que hace es aclarar lo que se dijo anteriormente, pero de otra manera”, explicó la abogada Adriana Francese, familiar de uno de los pacientes fallecidos. “Determinó que la aplicación del fentanilo de HLB Pharma producido por Laboratorios Ramallo, con dos bacterias multirresistentes, incrementó el riesgo de muerte debido a la sepsis, y que las fallas multiorgánicas fueron un factor determinante en el resultado fatal.”