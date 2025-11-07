Volver | La Tecla Nacionales 7 de noviembre de 2025 TRAGEDIA

Fentanilo: peritaje clave ratifica que fue “determinante” en decenas de muertes

Un estudio halló un vínculo claro entre la administración de la sustancia y el fallecimiento de casi todas las personas cuyas muestras se analizaron. El fentanilo “fue clave en el desenlace fatal”, afirma el informe.

Compartir