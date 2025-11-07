Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de noviembre de 2025 DECLARACIONES

Entre pases de facturas, un nuevo nombre se anota para conducir el PJ

En medio de las tensiones tras la derrota electoral, la jefa comunal de Moreno reclamó una conducción “más participativa” y advirtió que está dispuesta a competir si hay elecciones internas

