Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de noviembre de 2025 CARRERA HACIA EL 2027

LLA y sus “tensiones internas” por quién es el elegido para pelear por la Provincia

Los politólogos Daniel Ivoskus y Mario Riorda analizaron el escenario opositor tras las últimas elecciones y anticiparon que la definición del candidato a gobernador en La Libertad Avanza generará disputas, mientras el PRO intenta reacomodarse con Santilli fortalecido desde el Ministerio del Interior.

Compartir