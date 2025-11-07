7 de noviembre de 2025
CARRERA HACIA EL 2027
LLA y sus “tensiones internas” por quién es el elegido para pelear por la Provincia
Los politólogos Daniel Ivoskus y Mario Riorda analizaron el escenario opositor tras las últimas elecciones y anticiparon que la definición del candidato a gobernador en La Libertad Avanza generará disputas, mientras el PRO intenta reacomodarse con Santilli fortalecido desde el Ministerio del Interior.
Tras las elecciones bonaerenses, el tablero político comenzó a reordenarse. En diálogo con La Tecla, el presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, Daniel Ivoskus, analizó el panorama dentro de La Libertad Avanza (LLA) y anticipó un escenario de disputas. “Si en la elección pasada Grindetti y Píparo hubieran ido juntos, la diferencia con Kicillof habría sido mínima. Eso demuestra que cuando hay unidad, la elección se empareja”, planteó.
Para Ivoskus, los próximos dos años estarán marcados por tensiones internas, tanto en LLA como en el peronismo. “Habrá que ver cuál es el mecanismo de definición del candidato, y también con qué sistema electoral se votará: si será unificado con la elección nacional, separado o con boleta única”, advirtió.
El consultor destacó además que aún es temprano para hablar de nombres, aunque mencionó a Diego Santilli como “un candidato claro del PRO”, y a otros dirigentes “más cercanos a La Libertad Avanza y a Patricia Bullrich”, en lo que definió como “una reedición de la interna del PRO de 2023”. “Ahora vendrá un año y medio de posicionamientos y tensiones por quién puede llegar a ser el candidato que mida mejor”, anticipó.
En ese marco, Ivoskus sostuvo que la economía jugará un papel clave en la consolidación del oficialismo libertario: “Si la economía funciona, llegan diez veces más fortalecidos. Esta elección fue un plebiscito a la gestión de Milei, y en el próximo proceso puede pasar lo mismo”.
Consultado sobre la designación de Santilli como ministro del Interior, el analista afirmó que el movimiento “lo empodera, nacionaliza su imagen y lo pone como favorito para ser el candidato oficial”.
Por su parte, el politólogo Mario Riorda coincidió en que LLA mantiene una alta competitividad. “No sé si queda posicionada para ganar, pero siempre fue un espacio competitivo y con chances reales. Cuando va unida, es difícil de vencer”, señaló.
En esa línea, Riorda destacó el posicionamiento de Santilli, aunque evitó darlo por único: “Sin dudas arranca con más chances que el resto, sobre todo tras su designación en el gabinete. Otros referentes del espacio quedaron debilitados tras los últimos comicios”.
Respecto del rol del PRO dentro de LLA, Riorda opinó que el partido “va a pivotear”, buscando conservar identidad propia para negociar desde una posición de fuerza. “El macrismo está endureciendo posturas más teatrales que reales, para negociar mejor. Es un juego discursivo típico de la previa al cierre de listas”, explicó.
Finalmente, sobre el futuro de la oposición a Axel Kicillof, Riorda sostuvo que la clave estará en la unidad: “Es difícil imaginar que todos vayan juntos, pero cuando ese espacio opositor de centro, centroderecha y derecha se unifica, suele alcanzar valores cercanos al 40%. Ese es su piso competitivo”.