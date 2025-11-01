Volver | La Tecla Nacionales 1 de noviembre de 2025 ECONOMIA

Uno por uno, todos los aumentos que golpearán al bolsillo en noviembre

Transcurridas las elecciones legislativas nacionales, con el claro triunfo de La Libertad Avanza, un nuevo mes inicia y, nuevamente, llega con fuertes aumentos que sacudirán el bolsillo de los argentinos.

