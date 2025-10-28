28 de octubre de 2025
RECLAMOS
Teléfono, Axel: la AJB pide elevar al 5% el presupuesto del Poder Judicial bonaerense
El gremio judicial presentó un proyecto ante autoridades provinciales donde advierte que la falta de recursos profundiza la crisis estructural del sistema, con salarios deteriorados, oficinas colapsadas y demoras en el acceso a la justicia.
La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) presentó ante autoridades provinciales una propuesta de presupuesto 2026 para el Poder Judicial en la que exige elevar la participación del área al 5% del total provincial en el corto plazo y recuperar el 7% histórico en el mediano. Según el informe elaborado por su Centro de Investigación y Formación (CIyF), ese nivel de inversión rigió durante los años 80 y aparece hoy como una meta mínima para revertir la crisis que atraviesa el servicio de justicia.
De acuerdo al análisis del gremio, el presupuesto judicial viene en caída sostenida. Mientras en los años 2002 y 2003 representaba algo más del 5% del total provincial, entre 2021 y 2023 bajó por debajo del 4%. Esa merma no es solo una cuestión de números: se refleja en dependencias saturadas, trabajadores sobrecargados y un acceso a la justicia cada vez más limitado para millones de bonaerenses.
El documento detalla que más del 90% del gasto actual se destina a salarios, con un marcado deterioro del poder adquisitivo. La falta de inversión en infraestructura y personal agudizó los problemas: el ingreso de nuevos trabajadores está congelado, pese al crecimiento constante de causas y exigencias procesales. En el fuero laboral, las causas aumentaron un 256% en dos décadas, mientras que el personal apenas creció un 30%. En el fuero de familia, los expedientes se multiplicaron un 626% entre 2010 y 2024, con un incremento del 143% en la planta.
Con datos al 31 de mayo de 2025, el presupuesto judicial ronda los 1,5 billones de pesos, de los cuales el 95% se destina a salarios. Para 2026, el CIyF proyecta 2,49 billones, incluyendo recomposición salarial, cobertura de vacantes, refuerzos edilicios y actualización por inflación. Sin embargo, la AJB advierte que esa cifra apenas representa un punto de partida y no resuelve los problemas estructurales. Por eso insiste en que la provincia debe fijar un sendero de recuperación que garantice al menos el 7% del total provincial para el Poder Judicial.
Otro de los reclamos del sindicato apunta a los jubilados y pensionados judiciales. Según el CIyF, pese a los aportes que realizan los trabajadores activos sobre el adicional remunerativo de subcategoría —que hoy representa un 27% del salario—, ese concepto no impacta en los haberes previsionales. De esta forma, los pasivos perciben entre un 55% y un 63% de lo que cobra un trabajador activo, cuando deberían recibir entre el 70% y el 80%. El organismo calcula que equiparar el pago de las subcategorías implicaría un incremento de $5.607 millones mensuales, aunque gran parte de ese monto ya se encuentra cubierto por los aportes vigentes.
En su informe, la AJB plantea una agenda mínima que incluye recomponer el salario real, cubrir los cargos vacantes, abrir nuevas dependencias, reforzar el mantenimiento edilicio y extender derechos a jubilados y pensionados. “Sin presupuesto no hay justicia posible”, advierte el gremio, y señala que la discusión sobre el financiamiento judicial no es técnica, sino política.
La disputa por el presupuesto 2026 definirá si la provincia apuesta a fortalecer un servicio de justicia eficiente y de calidad o si, una vez más, posterga la inversión en uno de los pilares del sistema democrático.