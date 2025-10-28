Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de octubre de 2025 RECLAMOS

Teléfono, Axel: la AJB pide elevar al 5% el presupuesto del Poder Judicial bonaerense

El gremio judicial presentó un proyecto ante autoridades provinciales donde advierte que la falta de recursos profundiza la crisis estructural del sistema, con salarios deteriorados, oficinas colapsadas y demoras en el acceso a la justicia.

