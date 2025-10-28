28 de octubre de 2025
POR REDES SOCIALES
Legisladores opositores piden una ley para implementar la BUP en la Provincia
Tras su éxito en las elecciones nacionales de medio término, un grupo de legisladores bonaerenses alzó la voz para pedir que se utilice la BUP a partir del 2027
El estreno de la Boleta Única Papel (BUP) para las elecciones del domingo fue un éxito, pese a las críticas de algunos sectores. La misma fue aprobada en el Congreso en octubre del año 2024 y, pese a los cuestionamientos, esta elección fue mucho más ágil a la hora de votar que en otras contiendas.
Las colas para votar fueron cortas, los electores utilizaron poco tiempo para elegir la opción que querían, lo que generó que la boleta única sea un éxito absoluto y se convierta en otra victoria del oficialismo. Eso sí, en la próxima elección del 2027 habrá que elegir presidente, legisladores nacionales, gobernador, legisladores provinciales, intendentes, concejales y consejeros escolares, lo que genera incertidumbre sobre cómo será la BUP para la próxima contienda nacional.
Otro dato que no pasa desapercibido es que no hubo denuncias de fraude en esta elección. Tampoco se registraron casos de robos de boletas ni de conflictos entre fiscales en todas las mesas del país. Con la irrupción de la BUP, quedó en el pasado la tradicional boleta sábana que, si bien tampoco hubo muchas denuncias de fraude, era un sistema de votación que quedó obsoleto y se perdía mucho tiempo a la hora de votar.
Ante esta situación, legisladores bonaerenses opositores a Axel Kicillof exigen un debate parlamentario para implementar la Boleta Única Papel en la provincia de Buenos Aires. Si bien hay varios proyectos presentados, la negativa por parte del Ejecutivo hizo que estas iniciativas estén cajoneadas, pero puede reactivarse el debate.
En esa línea, algunos legisladores opositores se expresaron por redes sociales pidiendo una ley para implementar la BUP. Uno de ellos fue el presidente del bloque UCR-Cambio Federal en la Cámara de Diputados, Diego Garciarena, quien sentenció: “Es muy importante sancionar una ley para implementar la BOLETA ÚNICA DE PAPEL como instrumento de sufragio en la Provincia de Buenos Aires”.
“Ha probado su eficacia, transparencia y garantía para todos los sectores políticos”, añadió el legislador radical desde su cuenta de X.
Otra correligionaria que pidió por la BUP fue la diputada Alejandra Lorden (UCR-Cambio Federal). A través de un video, sostuvo que “todos sabemos que en la provincia de Buenos Aires no hay Boleta Única de Papel y también sabemos de la experiencia reciente. La BUP garantiza el mejor derecho a ser elegido. Todos los partidos políticos (grandes y chicos) tienen la misma oportunidad. Y también garantiza elegir, porque no van a faltar boletas en los cuartos oscuros, nadie las va a robar. Hay menos contaminación del medio ambiente por esas boletas que quedan tiradas ensuciando la cuidad”.
“Tampoco va a haber extorsión por parte de los partidos políticos para que voten a determinado partido o determinado candidato. Hay muchísimo menos costo. Es una sola boleta que se imprime para todos los partidos políticos. Y el sistema es muy sencillo, es marcar con una cruz en las categorías de los candidatos que vamos a elegir”, añadió la legisladora oriunda de Saladillo.
Por su parte, sentenció: “Le pedimos al señor gobernador que tenemos muchos proyectos en la Cámara de Diputados y de Senadores. Uno es de mi autoría, pero hay otros que han presentado proyectos que impulsen la BUP en la provincia de Buenos Aires. Esto ya ocurre en muchas provincias del país y garantiza la calidad de nuestro sistema electoral y mejora nuestra democracia”.
Otro dirigente que pidió por la BUP fue el diputado del PRO Matías Ranzini, quien además de pedir por el Presupuesto y el endeudamiento, sentenció: “Creemos que la sociedad bonaerense merece poner en tema de agenda, la implementación de la Boleta Única en Papel para los escrutinios provinciales y esto debemos hacerlo cuanto antes”.
Si bien no entró a Diputados, el excandidato de Somos Buenos Aires, Pablo Nicoletti, también pidió por la BUP: “Hoy voté con Boleta Única de Papel. Es un cambio simple que hace una gran diferencia. Más transparencia, más agilidad y mejor organización. La Provincia de Buenos Aires tiene que dar ese paso en 2027. Modernizar la política también es fortalecer la democracia. Ojalá los diputados que resulten electos estén a la altura del compromiso que tienen con el futuro del país”.
Previo a su desembarco en el Senado bonaerense, el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, también pidió por la implementación de la BUP: "“No hay excusas. No hay argumentos válidos para seguir en la Provincia con la boleta sábana. Es la boleta de las trampas, la boleta de las mañas. No hay argumentos salvo que vos digas ‘quiero seguir como antes porque le conviene al aparato político partidario o porque quiero hacer trampa’. El argumento sería negativo, seguir como hasta ahora porque me conviene porque desde el municipio o la gobernación manejo mejor la elección en lugar de darle la decisión a la gente”.
“Acá le hablo al gobernador Axel Kicillof. No puede mirar para otro lado. No hay argumentos, no hay excusas. Si no me estás viendo, en breve me vas a ver por La Plata, sacá a la provincia de Buenos Aires del atraso electoral. No tenés más argumentos, Axel. Es el momento de hacer una discusión madura en la Legislatura para votar en la próxima elección con Boleta Única Papel y chau trampa”, añadió el senador electo