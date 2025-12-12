12 de diciembre de 2025
FIN DE AÑO
Los gremios se impacientan: sin paritarias ni fecha para el cobro de aguinaldo
El Gobierno bonaerense todavía no confirmó la fecha en la que se abonará el Sueldo Anual Complementario. El pedido de los sindicatos a la espera de la apertura de negociaciones salariales.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires enfrenta el pedido de los gremios estatales en torno a las paritarias salariales y hasta el momento no hay fechas confirmadas. Al mismo tiempo, tampoco hay novedades en torno al pago del aguinaldo.
Fuentes gremiales indicaron a La Tecla que no tienen confirmación oficial sobre el día en el que se pagará el Sueldo Anual Complementario (SAC). Asimismo, indicaron que aun no tienen convocatoria para retomar las paritarias.
La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) se sumó a la lista de gremios bonaerenses que reclaman la reapertura de la paritaria para negociar el aumento para el último tramo del año. En tal sentido, la organización de empleados estatales remarcó que su secretaria General, Fabiola Mosquera, se dirigió al Gobierno provincial para que “se hagan todos los esfuerzos posibles para cumplir en tiempo y forma" con el pago del aguinaldo, que debería cobrarse el próximo 18 de este mes.
Desde UPCN resaltaron la importancia de este pedido especialmente frente a “la difícil situación económica que atravesamos todos los trabajadores del Estado en este cierre de año”.
En tanto, luego de ATE y judiciales, llegó el turno de los docentes nucleados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), quienes solicitaron la reapertura urgente de la negociación.
El gremio lo comunicó a través de un escrito en su página web, que rápidamente fue viralizado por redes sociales: “El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) solicitó hoy ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia, la urgente convocatoria a la Comisión Técnica Salarial, para dar continuidad a la Paritaria Docente 2025”.
“El pedido responde a la imperiosa necesidad de toda la docencia bonaerense de percibir un incremento salarial antes de la finalización del corriente año, con el claro objetivo de ganarle a la inflación y recuperar poder adquisitivo para el sector”, sentenciaron desde el Frente compuesto por AMET - FEB - SADOP - SUTEBA - UDOCBA.