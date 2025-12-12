Volver | La Tecla Buenos Aires 12 de diciembre de 2025 FIN DE AÑO

Los gremios se impacientan: sin paritarias ni fecha para el cobro de aguinaldo

El Gobierno bonaerense todavía no confirmó la fecha en la que se abonará el Sueldo Anual Complementario. El pedido de los sindicatos a la espera de la apertura de negociaciones salariales.

