12 de diciembre de 2025
LA TECLA MAR DEL PLATA
La UCR marca la cancha en la Quinta: tregua por la temporada y una advertencia de volver a jugar solos
Agustín Neme aseguró que su gestión no será una sucursal libertaria ni una bajada de línea nacional, sino la continuidad del proceso iniciado en 2019. El radicalismo aceptó que no haya grandes cambios en el gabinete ante la urgencia del verano, pero en los pasillos del HCD dejan claro que su capital político está intacto.
Es 11 de diciembre y los pasillos del Palacio Municipal y del Concejo Deliberante son una usina de rumores, miradas cruzadas y mensajes cifrados. Mientras Agustín Neme da sus primeros pasos oficiales como intendente y la transición administrativa se acelera, la política subterránea ya está definiendo los términos de la gobernabilidad para los próximos meses. En el centro de esta trama se encuentra la Unión Cívica Radical (UCR), socio clave que ha decidido otorgar un voto de confianza, aunque con condiciones muy claras y fecha de vencimiento.
El mensaje que Agustín Neme ha bajado tanto en los micrófonos de los medios locales como en la intimidad de las reuniones con la cúpula radical ha sido inequívoco. El intendente busca despejar cualquier fantasma de cooptación ideológica: su administración no será un gobierno de "línea nacional" ni una franquicia de La Libertad Avanza —pese a la alianza táctica y al color del oficialismo en la Casa Rosada—, sino un "gobierno de Mar del Plata". Bajo esta premisa, Neme ratifica la continuidad del modelo de gestión iniciado en 2019, caracterizado por una diversidad de orígenes partidarios bajo una misma bandera localista.
Esta definición no es menor. Para el radicalismo, que se planta como opositor a nivel nacional, la garantía de que la gestión municipal mantendrá su autonomía y su identidad frentista es la llave que destraba el acompañamiento. Neme ha pedido pragmatismo: con la temporada estival encima y las urgencias que el verano impone a una ciudad turística, el jefe comunal argumentó que no hay margen para experimentos ni para desarmar el equipo que viene gestionando. Necesita el gabinete en funcionamiento, sin curvas de aprendizaje, para estar a la altura del desafío inmediato.
Ante este pedido expreso, la UCR ha decidido priorizar la responsabilidad institucional. El partido centenario acompañará la gestión y garantizará la estabilidad necesaria durante los meses de verano, posponiendo cualquier disputa por espacios en el Ejecutivo hasta que pase la marea turística.
Sin embargo, en los despachos del Concejo Deliberante, este "pacto de verano" se lee con letra chica. Si bien reconocen que las primeras acciones de Neme —especialmente en la conformación de las autoridades del cuerpo legislativo y los reemplazos de concejales— han respetado la diversidad prometida, integrando a distintos colores políticos y no solo a leales, el radicalismo mantiene la guardia alta.
Lo que se escucha con fuerza en el "círculo rojo" radical es una advertencia que funciona como un seguro de vida político. La UCR tiene muy en claro su propio peso específico. Este año electoral demostró su capacidad de daño y construcción con "Nuevos Aires", un espacio que, agrupado con otras fuerzas, presentó una lista propia, propositiva y con una identidad marplatense bien marcada. Esa jugada les permitió construir una representatividad significativa sin "tirar piedras", pero marcando diferencias.
Por eso, el mensaje que llega desde el bloque radical al despacho principal del Palacio Municipal es contundente: el acompañamiento actual no es un cheque en blanco a perpetuidad. Si pasadas las urgencias de la temporada, cuando llegue el momento de la reconfiguración fina del gabinete, el intendente decide modificar el modelo, cerrar el gobierno sobre un solo sector o tomar un rumbo que la UCR no comparta, no les temblará el pulso para volver a abrirse.
La tensión es palpable pero civilizada. Hay acuerdo, hay gestión y hay verano por delante. Pero la UCR ya ha demostrado que no teme a la intemperie ni a la competencia electoral. Acompañarán el proceso por pedido de Neme, sí, pero las expectativas están puestas en marzo. Será entonces cuando se verá si la promesa de un "gobierno de Mar del Plata" amplio y diverso se sostiene en el organigrama, o si el radicalismo deberá volver a desempolvar su estrategia de autonomía política.