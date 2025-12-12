Volver | La Tecla Buenos Aires 12 de diciembre de 2025 LA TECLA MAR DEL PLATA

La UCR marca la cancha en la Quinta: tregua por la temporada y una advertencia de volver a jugar solos

Agustín Neme aseguró que su gestión no será una sucursal libertaria ni una bajada de línea nacional, sino la continuidad del proceso iniciado en 2019. El radicalismo aceptó que no haya grandes cambios en el gabinete ante la urgencia del verano, pero en los pasillos del HCD dejan claro que su capital político está intacto.

Compartir