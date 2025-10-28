PJ bonaerense: la batalla que recrudece con fuego cruzado y danza de nombres

El clima en el peronismo de la provincia de Buenos Aires no era del mejor antes de las elecciones y luego del papelón en las urnas los ánimos se caldearon más. Entre los puntos a discutir se encuentra la conducción dely cada sector se prepara para dar una batalla clave. Los mensajes críticos hacia el cristinismo se plasmaron con afiches en las sedes partidarias luego de los cuestionamientos que lanzó La Cámpora hacia Axel Kicillof.En la noche del lunes 27 trascendió por redes sociales que la casa central del justicialismo bonaerense en La Plata, ubica en calle 54 entre 7 y 8, fue blanco de una pegatina de afiches con. Asimismo, los mismos carteles fueron estampados en el edificio nacional que está en Matheu 130, del barrio porteño de Balvanera., rezaba uno de los mensajes y otros decían:y “. Además, también se vio la leyenda que exigía:Durante la mañana de este martespudo confirmar que los afiches fueron retirados de la sede en la capital bonaerense y todo quedó como si nada hubiera pasado. Por supuesto, pero prefirieron guardar silencio en medio de un clima más que tenso.Lo llamativo es que en el ingreso al inmueble se encontraba desplegado un pasacalle que tenía la inscripción:. El mismo hacía alusión a la senadora provincial y diputada nacional electa, Teresa García. La semana pasada protagonizó una charla en ese lugar en el marco de la campaña electoral junto al presidente del PJ de La Plata,, y la titular del Instituto Cultural,Luego de varias consultas realizadas este medio pudo sabe que. Las autoridades decidieron dejarlo en ese lugar después de quitar los carteles que habían pegado con críticas hacia la conducción partidaria.Teresa García, una histórica dirigenta con línea directa a Cristina Fernández, podría ser un nombre de peso para pensar en la presidencia del PJ bonaerense. Por lo pronto, en declaraciones a AM 530, criticó a Kicillof por la estrategia electoral. "Creo que. El peronismo es concebido como una fuerza nacional, con un discurso nacional y esta campaña estaba polarizada ya desde diciembre del año pasado, era imposible pensar que el factor local iba a modificar esta decisión", indicó.A su vez, la legisladora manifestó: "Hay que analizar sobre cuáles cosas el peronismo no va a dar un paso atrás.. Me parecería imprudente discutir candidaturas en este momento o de aquí en adelante, y además es funcional a este triunfo que tuvo Milei".tanto en las redes sociales como en conversaciones entre protagonistas del peronismo. Mientras algunos ponían el ojo en la cuenta que compartió el video con los afiches y la vinculación con dirigentes, otros optaron por expresar su opinión.Entre los que dieron su parecer se encontró un funcionario del Gobierno bonaerense:, director de Políticas Solidarias del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. “. Durante 4 años no aparecieron en un PJ distrital a tomarse un mate, charlar con compañeros o discutir una línea política. Ni hablemos de poner plata. Mercenarios, perdedores e ineptos”, disparó. También remarcó: “Y no hablo sólo del Presidente ¿Para qué carajo ocupan los cargos? ¿Para qué otro no los ocupe? Córranse de una vez y déjense de ofender al partido en el que muchos nos criamos y por el que nuestras familias dejaron su vida”.El mandato devence el 18 de diciembre y los plazos de convocatoria a elección ya están vencidos, pero quiénes están empapados en el tema plantean que no hay inconvenientes y que no se ingresaría en un período de acefalía. Desdey no descartan dar la discusión a fondo.También surgió el nombre de, intendente de Lomas de Zamora, como prenda unidad. El nombre surgió tanto desde el entorno de la Gobernación como de un grupo de alcaldes del Conurbano entre los que se encuentran. Del mismo modo, sostienen que podrían sumar a más jefes comunales a ese pedido que ya le realizaron en persona a Kicillof. Se trata de un sector vinculado al exmandamás, Martín Insaurralde.La vicegobernadoraes otra que es impulsada para suceder a Máximo Kirchner y corre con fuerza. La matanceracon una amplia diferencia por sobre La Libertad Avanza y se transforma en una alternativa más que viable.El ministro de Desarrollo de la Comunidad,, es otro peso pesado que juega y no descartó ser una opción para presidir el partido. “Soy un militante del peronismo, voy a trabajar siempre por el peronismo desde el lugar que sea”, dijo días atrás. En esa línea, afirmó: “Siempre hay una posición para abrir y barrer la básica, hoy soy consejero, e”.También hay intendentes que impulsan acomo titular del justicialismo bonaerense, pero es una chance que está casi descartada de plano por el propio Gobernador. Con poco y nada que hacer después del 2027 en la provincia de Buenos Aires, el mandatario ya proyecta su carrera presidencial. Entre los interrogantes que se abren es si, pero que luego de su detención y proscripción tuvo que dejarla de lado.Otro de los puntos a resolver en el peronismo es la renovación de las autoridades de las 135. Las mismas se encuentran con mandatos vencidos ya que asumieron en marzo del 2022 y el artículo 23º de la Carta Orgánica expresa que deben durar dos años. “La elección de la Mesa Directiva de cada Unidad Básica se efectuará por el voto directo y secreto de los afiliados que integren sus padrones, a simple pluralidad de sufragios en el local donde funcionen, de acuerdo con el procedimiento establecido en el título V, Capítulo II, artículo 66 de la presente Carta Orgánica. El mandato de las autoridades de las Unidades Básicas durará dos años”, detalla la normativa.