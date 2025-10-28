Volver | La Tecla Municipios 28 de octubre de 2025 A IMPORTAR

Una multinacional arma las valijas y deja un tendal de 150 trabajadores en la calle

La multinacional sueca SKF, que lleva casi un siglo de producción en el país, confirmó que dejará de fabricar localmente para importar desde Brasil. De esta manera, cerrará su planta enTortuguitas, Malvinas Argentinas.

