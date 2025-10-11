Volver | La Tecla Nacionales 11 de octubre de 2025 LA TECLA PATAGONIA

Jones Huala inicia huelga de hambre y exige ser tratado como preso político

El lonko mapuche inició una huelga de hambre indefinida en el penal de Rawson, Chubut, exigiendo ser tratado como preso político y un juicio justo. Detenido por asociación ilícita en reclamos territoriales, denuncia persecución estatal

