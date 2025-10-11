11 de octubre de 2025
LA TECLA PATAGONIA
Jones Huala inicia huelga de hambre y exige ser tratado como preso político
El lonko mapuche inició una huelga de hambre indefinida en el penal de Rawson, Chubut, exigiendo ser tratado como preso político y un juicio justo. Detenido por asociación ilícita en reclamos territoriales, denuncia persecución estatal
El lonko mapuche Facundo Jones Huala, detenido en la Unidad 6 del Servicio Penitenciario Federal en Rawson, provincia de Chubut, inició ayer una huelga de hambre indefinida para exigir ser reconocido y tratado como un "preso político". Esta medida de protesta se produce a cuatro meses de su traslado a esta cárcel de máxima seguridad, donde cumple prisión preventiva por cargos de asociación ilícita, entre otros.
Jones Huala fue extraditado a Chile en 2018 por un incendio en territorio trasandino, donde cumplió condena hasta su liberación en 2022. Tras su regreso a Argentina, fue arrestado en enero de 2023 en la zona de Bariloche por presunta participación en hechos de violencia durante reclamos territoriales. Actualmente, enfrenta una prisión preventiva de 90 días en Rawson, imputado por asociación ilícita, y ha denunciado persecución política por parte del Estado argentino.
En un comunicado difundido por sus allegados y comunidades mapuches, Jones Huala argumenta que su detención responde a motivaciones políticas relacionadas con la defensa de tierras ancestrales contra intereses extractivistas y estatales. Exige un "juicio justo" y condiciones carcelarias acordes a su estatus como preso político, incluyendo el cese de aislamiento y mejores atenciones médicas. "Esta huelga es una forma de resistencia ante la injusticia sistemática contra el pueblo mapuche", se lee en el texto compartido en redes sociales y medios alternativos.
Autoridades penitenciarias confirmaron el inicio de la huelga y aseguraron que se monitorea su estado de salud, aunque no han respondido públicamente a las demandas específicas. Este no es el primer episodio de este tipo para Jones Huala: en 2023, durante su detención en Esquel, realizó una huelga de hambre de diez días que lo llevó a ser internado por complicaciones de salud.
Hasta el momento, el gobierno provincial de Chubut no ha emitido declaraciones oficiales, mientras que desde el Ministerio de Justicia nacional se limitaron a indicar que el caso se maneja conforme a la ley.